В Астане подвели итоги конкурса "Лучший социальный бизнес-проект". Победитель получила 700 тысяч тенге на реализацию идеи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Конкурс организовала республиканская Ассоциация частного дошкольного и среднего образования "Әділет" при поддержке молодёжного крыла "Жастар Рухы" партии AMANAT.

По словам акима столичного района Есиль Дарменияра Кыдырбекулы, конкурс стал важной платформой для проявления молодёжных инициатив и талантов.

"Сегодняшний конкурс – это не просто соревнование, а шанс для молодёжи продемонстрировать свои способности, найти наставников и получить поддержку для реализации идей. Мы уверены, что участники смогут раскрыть свой потенциал и внести вклад в развитие страны", – отметил он.

Обладательницей первого места и денежного приза в 700 тысяч тенге стала студентка 2 курса Astana It-university Диана Жулмухамбетова.

"Мой проект называется Kaz nomad camp. У меня шесть лет опыта в спортивном туризме. Когда я работала волонтёром на Всемирных играх кочевников, меня вдохновила эта идея. Предложила реализовать развлекательную программу в этностиле. Она включает в себя выездную программу, где проводятся различные мастер-классы, например, по приготовлению баурсаков, бешбармака, а также национальные игры. Кроме того, в программу входят мастер-классы по сборке юрт, традиционным ремеслам. Считаю, что это отличная возможность для популяризации казахской культуры среди молодёжи. Многие абитуриенты приезжают в город ежегодно, и, думаю, каждый из них задаётся вопросом, куда сходить. Мне хотелось бы, чтобы ребята не только посещали кафе, рестораны и кинотеатры, но и духовно обогащались, знакомясь с национальной культурой", – рассказала студентка.