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kff.kz Сегодня, 20:03
136
Сегодня, 20:03
136
Фото: kff.kz

Лучший гол раунда: УЕФА номинировал капитана сборной Казахстана

На сайте УЕФА проходит голосование за лучший гол второго тура отборочного раунда Евро-2024. В число номинантов попал меткий удар полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в матче с командой Дании, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, игра в Астане завершилась со счётом 3:2. Казахстанцам удалось отыграться с 0:2.

Тагыберген забил невероятным ударом издали на 86-й минуте и сравнял очки на табло.

В список претендентов также попали голы Букайо Сака (Англия), Владислава Морозова (Беларусь) и Андрея Буркэ (Румыния).

 

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Сегодня, 20:03
136
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