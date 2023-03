Лучший гол раунда: УЕФА номинировал капитана сборной Казахстана

На сайте УЕФА проходит голосование за лучший гол второго тура отборочного раунда Евро-2024. В число номинантов попал меткий удар полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в матче с командой Дании, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, игра в Астане завершилась со счётом 3:2. Казахстанцам удалось отыграться с 0:2.

Тагыберген забил невероятным ударом издали на 86-й минуте и сравнял очки на табло.

В список претендентов также попали голы Букайо Сака (Англия), Владислава Морозова (Беларусь) и Андрея Буркэ (Румыния).

⚽️ Saka, Tagybergen, Morozov or Burcă...



Who gets your vote for Goal of the Round? 🗳️@AlipayPlus | #EQGOTT