Опубликован лонг-лист номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards. В категории "Лучший костюм" на награду претендует казахстанец Михаил Шайдоров, передаёт BaigeNews.kz.

Его конкуренты:

Лукас Бричги (Швейцария) – короткая программа;

Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная программа;

Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – произвольный танец;

Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – ритм-танец;

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – произвольный танец;

Эмбер Гленн (США) – произвольная программа;

Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия) – произвольная программа;

Элли Кам/Дэнни О’Ши (США) – произвольная программа;

Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – короткая программа;

Изабо Левито (США) – короткая программа;

Илья Малинин (США) – произвольная программа;

Кимми Репонд (Швейцария) – короткая программа;

Шун Сато (Япония) – короткая программа;

Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) – произвольный танец;

Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – произвольная программа;

Рион Сумийоши (Япония) – произвольная программа;

Кадзуки Томоно (Япония) – короткая программа;

Денис Васильев (Латвия) – произвольная программа;.

Хана Йошида (Япония) – короткая программа.

С 3 по 9 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист. Победителя назовут 30 марта.

Напомним, в этом сезоне Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле. Вскоре фигуристу предстоит представить Казахстан на чемпионате мира.