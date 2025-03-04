Лучший фигурист Казахстана номинирован на международную премию
Победителя назовут 30 марта.
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Опубликован лонг-лист номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards. В категории "Лучший костюм" на награду претендует казахстанец Михаил Шайдоров, передаёт BaigeNews.kz.
Его конкуренты:
Лукас Бричги (Швейцария) – короткая программа;
Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная программа;
Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – произвольный танец;
Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – ритм-танец;
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – произвольный танец;
Эмбер Гленн (США) – произвольная программа;
Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия) – произвольная программа;
Элли Кам/Дэнни О’Ши (США) – произвольная программа;
Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – короткая программа;
Изабо Левито (США) – короткая программа;
Илья Малинин (США) – произвольная программа;
Кимми Репонд (Швейцария) – короткая программа;
Шун Сато (Япония) – короткая программа;
Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) – произвольный танец;
Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – произвольная программа;
Рион Сумийоши (Япония) – произвольная программа;
Кадзуки Томоно (Япония) – короткая программа;
Денис Васильев (Латвия) – произвольная программа;.
Хана Йошида (Япония) – короткая программа.
С 3 по 9 марта проходит голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист. Победителя назовут 30 марта.
Напомним, в этом сезоне Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле. Вскоре фигуристу предстоит представить Казахстан на чемпионате мира.
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