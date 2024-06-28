Лучших журналистов наградили в Казахстане

28 июня в Казахстане отмечают День работников средств массовой информации. В честь профессионального праздника журналистов поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Президент подчеркнул значимость роли медиаработников в обновлении общественного сознания и укреплении национального единства. Он отметил, что развитие масс-медиа и защита прав журналистов являются приоритетными задачами государства.

"Вы показываете пример подлинного профессионализма, ежедневно обеспечивая граждан достоверной и оперативной информацией. Уверен, вы продолжите поднимать важные вопросы и содействовать продвижению наших общенациональных ценностей", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также напомнил, что казахстанская журналистика обладает богатой историей и уникальным стилем, сформированным несколькими поколениями мастеров пера. Глава государства подчеркнул важность сохранения этого наследия.

По случаю Дня работников средств массовой информации состоялось торжественное мероприятие, на котором Министр культуры и информации Аида Балаева и советник - пресс-секретарь Президента Берик Уали вручили журналистам ведомственные и государственные награды.

"Представители СМИ являются золотым мостом между обществом и властью. Поэтому каждый гражданин, проживающий в государстве, чувствует и ценит вашу работу, ведь через вас озвучиваются многие актуальные вопросы общества, и это способствует активизации и совершенствованию работы государственных органов", - отметила, в частности, Аида Балаева.

Почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" получил ветеран журналистики Құдайберген Тұрсын. Орденом "Құрмет" был награжден Абай Балажан, шеф-корреспондент телеканала "Евразия". Светлана Пенькова удостоилась медали "Ерен еңбегі үшін". Благодарность от Президента РК была вручена корреспонденту "Informburo.kz" Айгерім Уммат и другим.

Кроме того, в День работников СМИ трое сотрудников АО "Qazcontent" получили от имени президента сертификаты на квартиры. Квартиры получили главный редактор ИА "BaigeNews.kz" Гульмира Билялова, главный специалист по правовой работе Управления правового и кадрового обеспечения Аялым Жакупова, старший выпускающий редактор ИА "BAQ.KZ" Айнур Тумакбаева.