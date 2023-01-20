Лучших выпускников вузов будут брать на госслужбу без конкурсного отбора

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Лучшие выпускники вузов получают возможность устроиться на госслужбу без конкурсного отбора. Об этом сообщил председатель Агентства по делам госслужбы Дархан Жазыкбаев на расширенном заседании коллегии, передаёт BaigeNews.kz.

Как он отметил, выпускники, успешно окончившие вузы за счёт государственного гранта, без конкурсного отбора смогут быть назначены на низовые должности на районном и сельском уровнях. Без конкурсного отбора по согласованию с уполномоченным органов также смогут назначать сотрудников на высшие должности корпуса "Б". Также рассмотрена возможность назначения в течение года после завершения на отдельные должности в местные органы, кроме столицы, выпускников Академии госуправления при президенте, показавших высокую успеваемость. Чиновники же, получившие неудовлетворительную оценку два квартала подряд, будут понижаться в должности, а при отсутствии вакантной нижестоящей должности – освобождаться от занимаемых должностей. Это упростит процедуру выхода из государственной службы.

Дархан Жазыкбаев также сообщил о проведении в пяти госорганах апробации новой системы отбора на государственную службу. Процедура отбора будет оцифрована и интегрирована в информационную систему "Е-қызмет".

Новый формат конкурсной процедуры позволит кандидатам участвовать в конкурсе на всех этапах, в любое время и из любой точки мира, кроме собеседования, которое проходит в заранее определённое время.

"Система "Е-қызмет" интегрирована со всеми основными информационными системами. Она позволяет кандидатам, поступающим на государственную службу, не тратить время на сбор документов. Получение информации о претенденте из иных информационных систем, проверка его судимости или причастности к иным правонарушениям, рассмотрение соответствия квалификационным требованиям — всё это автоматически система сделает сама. В наших планах провести в пилотном режиме апробацию новой системы отбора", — сказал председатель Агентства.

Пилот будет проходить с 1 марта в Агентстве по делам государственной службы, министерстве индустрии и инфраструктурного развития, министерстве торговли и интеграции, акиматах Акмолинской области и города Шымкент.

В этом году обновлены будут 14 модулей системы "Е-қызмет", в их числе "Дисциплинарный контроль", "Оценка", "Командировки", "Стажировка", "Обучение" и другие модули. Данная работа будет завершена в 2023 году, и в начале следующего года к системе подключат все государственные органы.