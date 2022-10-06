Лучших учителей наградили в Астане

Фото: Александр Куприенко

В Астане прошёл праздничный концерт "Ұлт шамшырағы – ұстаздар", посвящённый Дню учителя и VII съезду учителей и работников образования государств-участников СНГ. Лучшие педагоги получили награды и денежные премии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Нагрудными знаками "Почётный педагог города Астаны", "Почётный работник образования" и имени Ыбрая Алтынсарина наградили учителя физики столичного специализированного лицея №82 "Дарын" Гульшару Дуйсенову, учителя истории школы-гимназии №26 Лауру Шоразову, учителя казахского языка и литературы школы-гимназии №26 имени Гафу Каирбекову.

"Очень рада, что стала почётным педагогом Астаны. Для меня это неожиданный и приятный подарок в наш профессиональный праздник. Поздравляю всех коллег, учителей с праздником. Будьте уважаемы и любимы своими учениками. Желаю творческих успехов в работе", - сказала учитель физики специализированного лицея №82 "Дарын" Гульшара Дуйсенова.

Награды также получили мастер производственного обучения колледжа общественного питания и сервиса Алла Король, воспитатель детского сада №2 "Батыр" Найма Жукенова, преподаватель Центра развития одаренности и психологического сопровождения "Астана дарыны" Корлыгаин Баяхметова.

Учитель-ветеран Ботагоз Жунусова получила медаль "Ветеран труда".

Также педагогам вручили благодарственные письма и сертификаты на сумму один миллион тенге.

Как сообщил аким Астаны Алтай Кульгинов, в городе по поручению Президента приступили к строительству крупногабаритных школ.

"Уважаемые учителя, уважаемые ветераны сферы образования. От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. Согласно Посланию Главы государства мы приступили к строительству комфортных школ – крупногабаритных. Эту работу мы начали с министерством просвещения РК. Сейчас проектируем 20 крупногабаритных школ на 80 тысяч ученических мест (в две смены). Определили более 70 участков для строительства школ. Площадь данных земельных участков позволит построить учебные заведения на 240 тысяч ученических мест (в две смены)", - сказал аким.

Кульгинов отметил, что столица развивается очень быстрыми темпами.

"Численность населения растёт с каждым годом. Если, к примеру, в мае мы выпускаем порядка восьми тысяч детей, то в сентябре принимаем в первый класс 25 тысяч детей. Их обучаете вы. Школы мы построим, но ещё необходимо уделять внимание качеству образования. Ежегодно мы выделяем гранты на педагогические специальности. Если за три года выделили 1400 грантов, то в этом году выделили ещё тысячу грантов. Также в планах за счёт частного инвестора построить педагогический институт", - заключил аким.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.