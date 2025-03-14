Министерство труда и социальной защиты населения РК объявляет о начале приема заявок для участия в региональном этапе республиканского конкурса "Еңбек жолы", который направлен на определение лучших трудовых династий и работников производства, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщалось ранее, Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года объявил 2025 год – Годом рабочих профессий.

Конкурс "Еңбек жолы" приурочен к празднованию Дня труда и чествованию "Человека труда". Он направлен на стимулирование производительного труда, популяризацию рабочих профессий среди молодежи и укрепление многолетних традиций рабочих династий.

Конкурс проводится на ежегодной основе в два этапа – на региональном и республиканском уровнях, по трем номинациям: "Лучшая трудовая династия" – выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград; "Лучший молодой работник производства" – выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет; "Лучший наставник работающей молодежи" – выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет.

Принять участие в конкурсе могут работники всех предприятий, вне зависимости от отрасли.

Победителей регионального этапа конкурса определят комиссии под председательством заместителей акимов областей и городов республиканского значения. Победителей республиканского этапа конкурса определит комиссия при Министерстве труда и социальной защиты населения, в состав которой входят депутаты Парламента РК, представители республиканских объединений профсоюзов и работодателей.

Минтруда призывает казахстанцев принять активное участие в конкурсе как представителей трудовых династий, так и инициативных молодых работников, а также их наставников.