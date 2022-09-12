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BaigeNews.kz Сегодня, 16:27
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Фото: BaigeNews.kz

Лучших педагогов Казахстана выберут на конкурсе

В преддверии Дня учителя в стране стартовал конкурс "Лучший педагог". Победители получат премии в размере трёх миллионов тенге, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения Казахстана.

Прием документов продлится до 22 сентября 2022 года.

Участие в конкурсе могут принять штатные педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Впервые за всю историю конкурса прием заявок на участие, регистрация, подача конкурсной документации, оценивание – будут осуществляться в цифровом формате на веб-портале https://teachercontest.iac.kz/.

"Конкурс предоставляет возможность отметить труд десятков педагогов, которые являются лучшим из лучших. Мы увеличили призовой фонд и надеемся, что это станет мотивацией для прихода в профессию сильных специалистов и данью уважения тем, кто трудится в профессии не один десяток лет.

В этом году каждый педагог, участвующий в конкурсе, после заполнения анкеты сможет отслеживать дальнейшую динамику конкурса – на каком из этапов находятся участники, какие баллы им были выставлены экспертами", – сообщила председатель комитета среднего образования министерства просвещения Казахстана Гульмира Каримова.

Напомним, в прошлом году по три миллиона тенге получили 64 педагога из разных регионов страны. Республиканский конкурс "Лучший педагог" проводится с 2012 года.

Видео: министерство просвещения
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#Министерство просвещения #конкурс
Сегодня, 16:27
50
Журналист

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