Лучших научных сотрудников определили в Казахстане

Фото: pixabay.com

В Казахстане подвели итоги премии "Лучший научный работник" 2022 года. Победителями стали 50 учёных научно-исследовательских институтов и вузов, передаёт BaigeNews.kz.

Каждый из номинантов получит свидетельство и премию в размере 2000 МРП (более шести миллионов тенге).

Заявки на участие в конкурсе принимали через информационную систему, созданную специально для данного конкурса, она автоматически насчитывала баллы по девяти критериям. Это обеспечило прозрачность и транспарентность конкурса.

"Критерии оценки научных достижений были разработаны вместе с экспертным сообществом. Все участники конкурса могли видеть свои баллы уже на этапе подачи заявки. Они рассматривались Республиканской комиссией и проверялись экспертными группами в секциях на предмет соответствия представленных документов утвержденным критериям. В составе комиссии работали ведущие ученые, независимые эксперты, представители государственных органов, члены Совета молодых учёных", - сообщили в Миннауки.

Всего для участия в конкурсе поступило 468 заявок по семи направлениям: "Естественные науки", "Инжиниринг и технологии", "Медицина и здравоохранение", "Социальные и гуманитарные науки", "Сельскохозяйственные и ветеринарные науки", "Военные науки и национальная безопасность".

В итоге Республиканской комиссией принято решение присудить премию "Лучший научный работник" 2022 года 50 учёным, внесшим значительный вклад в развитие отечественной науки. Со списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.