  • 21 Августа, 18:02
  • BAIGENEWS

Лучших ловчих птиц готовят казахстанцы для участия во Всемирных играх кочевников

Сегодня, 17:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ассоциация национальных видов спорта Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
84
Фото: Ассоциация национальных видов спорта

В Акмолинской области проходит учебно-тренировочный сбор по кұсбегілік – искусству охоты с ловчими птицами – в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников, передаёт BaigeNews.kz.

По словам исполнительного директора федерации кұсбегілік Базарбека Күнтуғана, лучшие ловчие птицы проходят подготовку к Играм.

"9 спортсменов находятся на учебно-тренировочном сборе в Щучинске и тренируются с беркутами, соколами и ястребами. Этот сбор продлится до 25 августа. Следующий пройдёт с 27 августа по 7 сентября в Астане", - сообщил Күнтуған.

Члены национальной сборной поделились мнением о том, как проходит тренировочный процесс с ловчими птицами.

"Мы активно готовимся к предстоящим 5-м Всемирным играм кочевников. Используем все наши умения и навыки, все наши возможности. На Игры кочевников приедут сильные соперники из Европы, Монголии, Кыргызстана, которые также хорошо подготовлены", - сказал член национальной сборной по кұсбегілік Ибрагим Базарбаев.

"Мы готовим трёх беркутов, трёх соколов, трёх ястребов, которые будут участвовать в предстоящем состязании по трём категориям. Весь летний период у них шёл процесс линьки, сейчас тренируем их и обучаем скорости. Я буду участвовать в соревнованиях с беркутом Алғыром", - сказал член национальной сборной по кұсбегілік Серікбек Күнтуғанұлы.

Соревнования с ловчими птицами пройдут 12-13 сентября на территории Этноауыла, который расположен близ столичного ипподрома "Казанат".

5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 участников. В Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Самое читаемое

Наверх