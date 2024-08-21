Лучших ловчих птиц готовят казахстанцы для участия во Всемирных играх кочевников

В Акмолинской области проходит учебно-тренировочный сбор по кұсбегілік – искусству охоты с ловчими птицами – в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников, передаёт BaigeNews.kz.

По словам исполнительного директора федерации кұсбегілік Базарбека Күнтуғана, лучшие ловчие птицы проходят подготовку к Играм.

"9 спортсменов находятся на учебно-тренировочном сборе в Щучинске и тренируются с беркутами, соколами и ястребами. Этот сбор продлится до 25 августа. Следующий пройдёт с 27 августа по 7 сентября в Астане", - сообщил Күнтуған.

Члены национальной сборной поделились мнением о том, как проходит тренировочный процесс с ловчими птицами.

"Мы активно готовимся к предстоящим 5-м Всемирным играм кочевников. Используем все наши умения и навыки, все наши возможности. На Игры кочевников приедут сильные соперники из Европы, Монголии, Кыргызстана, которые также хорошо подготовлены", - сказал член национальной сборной по кұсбегілік Ибрагим Базарбаев.

"Мы готовим трёх беркутов, трёх соколов, трёх ястребов, которые будут участвовать в предстоящем состязании по трём категориям. Весь летний период у них шёл процесс линьки, сейчас тренируем их и обучаем скорости. Я буду участвовать в соревнованиях с беркутом Алғыром", - сказал член национальной сборной по кұсбегілік Серікбек Күнтуғанұлы.