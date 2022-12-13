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Лучших иностранных специалистов привлекут в Казахстан
И.о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал о новой Концепции миграционной политики Казахстана на 2023-2027 годы, разработанной по поручению Главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения.
В начале своего выступления Ильяс Испанов отметил, что Концепция нацелена на содействие кадровому обеспечению экономического развития страны. В ней определены 3 блока ключевых вопросов, предусматривающих: стимулирование притока в страну квалифицированных кадров, защиту прав казахстанцев, работающих за рубежом устранение демографических дисбалансов между регионами страны, а также 7 направлений, в рамках которых предусматривается привлечение в Казахстан 500 лучших специалистов по дефицитным профессиям.
"Первое направление – это образовательная иммиграция, целью которой является позиционирование Казахстана, как регионального образовательного хаба. Для усиления профессорско-преподавательского состава и повышения качества образования предлагается привлечь в Казахстан 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и ученых по востребованным технологиям.
Предусматривается введение упрощенного порядка выдачи десятилетней "Научно-педагогической визы" с правом получения вида на жительство, и в последующем гражданства Казахстана. Такие же возможности предлагается распространить для магистрантов и бакалавров из числа иностранных студентов, обучающихся по дефицитным профессиям", – сообщил Ильяс Испанов.
Второе направление – это бизнес-иммиграция. По поручению Главы государства и исходя из опыта стран ОЭСР предлагается снизить инвестиционный визовый порог до 300 тыс. долларов США. Для данной категории мигрантов предусматривается введение "Инвесторской визы" с видом на жительство и правом регистрировать бизнес, владеть собственностью, нанимать персонал, проводить финансовые платежи и свободно осуществлять любые операции, вытекающие из их предпринимательской деятельности.
В рамках третьего направления предлагается привлечение в страну 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Для них будет введена "Виза ценных навыков" с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый Рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности).
При этом предусматривается усиление учета движения трудовых мигрантов, прибывающих из соседних стран, в том числе по неофициальным каналам.
Привлечение трудовых мигрантов будет определятся с учетом реальной потребности физических лиц, а также будет обеспечен строгий контроль места трудовой деятельности мигрантов.
По состоянию на 1 ноября 2022 года местными исполнительными органами работодателям выдано и продлено 14 957 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан, которыми уплачен налоговый сбор в размере более 6,6 млрд тенге.
"Следующее направление касается регулирования этнической миграции. Здесь работа будет вестись по двум основным аспектам.
Первое – использование потенциала этнических казахов, проживающих за рубежом. С этой целью предлагается внедрить карту "Ата жолы", которая будет выдаваться этническим казахам, гражданам других стран, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающим масштабировать их в Казахстане. Их вклад в развитие исторической родины предлагаем отмечать Президентской премией в рамках ежегодного конкурса "Парыз".
Второе – совершенствование механизмов регулирования миграции прибывающих кандасов. Предлагается кардинально реформировать политику переселения кандасов с учетом демографических и экономических тенденций страны с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приема документов", – проинформировал Испанов.
С 1991 года в республику вернулись 1 млн 105,7 тыс. этнических казахов, в том числе 17 888 человек за 11 месяцев т.г. Более половины кандасов (63,5%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 9,9% – из России, 9,1% – из Туркменистана, 8,6% – из КНР, 4,9% – из Монголии, и 4% – из других стран.
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,1%), Мангистауской (17,7%), Туркестанской (8,3%), и Жамбылской (6,1%) областях, а также в городах Астана (9,1%), Шымкент (6,6%) и Алматы (5,5%).
Пятое направление – это работа с беженцами и лицами, ищущими убежище. Министерством совместно с уполномоченными госорганами будут подготовлены предложения по имплементации норм национального законодательства со стандартами ООН.
В настоящее время в стране зарегистрировано 438 беженцев и 722 лица, ищущих убежище (далее – ЛИУ). В большинстве это граждане Афганистана (415 беженцев), Украины (537 ЛИУ) и др. В основном беженцы и лица, ищущие убежище, сконцентрированы в г. Алматы (343 беженца, 193 ЛИУ), г. Шымкент (81 беженец, 48 ЛИУ), Алматинской области (11 беженцев, 58 ЛИУ) и г. Астана (98 ЛИУ).
Шестое направление предусматривает обеспечение защиты прав граждан Казахстана, работающих за рубежом. Предлагается принятие пакета межгосударственных соглашений, гарантирующих права казахстанских трудовых мигрантов, в тех странах, где работает наибольшее число казахстанцев.
"Последнее направление Концепции предусматривает стимулирование внутренней мобильности населения – переезда из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы страны. Главное условие – наличие рабочих мест и возможности обеспечения жильем. Для его соблюдения работа будет проводиться одновременно по нескольким направлениям: создание рабочих мест работодателями на местах; трансферт и масштабирование в северные регионы успешных проектов, реализованных в других частях страны, а также опыта Жамбылской области в сельхозкооперации; предоставление грантов, организация обучения переселенцев и кандасов с последующим содействием в трудоустройстве; выдача сертификатов экономической мобильности, дающих право на возмещение затрат в размере 50% от стоимости жилья, при наличии подтвержденного работодателем рабочего места", – добавил и.о. председателя Комитета по миграции.
В 2022 году региональная квота приема переселенцев установлена в количестве 8 086 единиц, из них 1 499 для кандасов и 6 587 для переселенцев. На 1 декабря исполнение квоты составляет 7 552 человек (1 235 кандасов и 6 317 переселенцев), или 93,4% от установленного объема. Из 3 485 участников переселения трудоспособного возраста 2 447 человек или 70% трудоустроены на постоянные рабочие места.
В завершение своего выступления Ильяс Испанов сообщил, что в целях учета движения миграционных потоков создаётся Единая интегрированная информационная система учета движения по 13 направлениям мигрантов, которая даст возможность получателям услуг оформлять разрешительные документы онлайн по принципу "единого окна". Также информационная система позволит проводить мониторинг процессов, цифровую идентификацию мигранта, отслеживать его финансовые операции, по необходимости мониторить физическое местонахождение и передвижение.
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