Лучшие специалисты и молодёжь собрались в Шахтинске на форум о рабочих профессиях
В Шахтинске прошёл форум, посвящённый Году рабочих профессий в Казахстане.
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18 февраля в Шахтинском технологическом колледже состоялся форум, посвящённый Году рабочих профессий в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Мероприятие собрало лучших сотрудников промышленных предприятий, экспертов в области образования и молодёжь, чтобы обсудить развитие рабочих специальностей и их роль в экономике страны.
Форум стал ключевой площадкой для обсуждения:
- Повышения престижа рабочих профессий;
- Внедрения современных технологий в производство;
- Подготовки квалифицированных кадров.
Особое внимание уделили чествованию сотрудников, внёсших значительный вклад в развитие предприятий и региона.
"Рабочие профессии — это основа экономики. Мы гордимся нашими сотрудниками и хотим показать, что их труд ценится и важен для страны", — отметил заместитель акима города Шахтинска Жаппаров Сарсенбай Баймендинов.
Организаторы уверены, что форум станет катализатором для развития рабочих профессий, укрепит взаимодействие между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями и вдохновит молодёжь на выбор рабочих специальностей.
Форум стал важным шагом в популяризации рабочих профессий и подчеркнул их значимость для будущего Казахстана.
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