18 февраля в Шахтинском технологическом колледже состоялся форум, посвящённый Году рабочих профессий в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие собрало лучших сотрудников промышленных предприятий, экспертов в области образования и молодёжь, чтобы обсудить развитие рабочих специальностей и их роль в экономике страны.

Форум стал ключевой площадкой для обсуждения:

Повышения престижа рабочих профессий;

Внедрения современных технологий в производство;

Подготовки квалифицированных кадров.

Особое внимание уделили чествованию сотрудников, внёсших значительный вклад в развитие предприятий и региона.

"Рабочие профессии — это основа экономики. Мы гордимся нашими сотрудниками и хотим показать, что их труд ценится и важен для страны", — отметил заместитель акима города Шахтинска Жаппаров Сарсенбай Баймендинов.

Организаторы уверены, что форум станет катализатором для развития рабочих профессий, укрепит взаимодействие между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями и вдохновит молодёжь на выбор рабочих специальностей.

Форум стал важным шагом в популяризации рабочих профессий и подчеркнул их значимость для будущего Казахстана.