Лучшие сериалы выбрали в Казахстане

Стали известны итоги национального конкурса сериалов Nauryz, проведённого при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Наурыз – символ обновления, омоложения и процветания. Мы считаем, что этот конкурс, проводящийся вначале года, поможет отечественным сериалам подняться на новую ступень. В последние годы в стране процветает креативная индустрия и производство сериалов. Глава государства уделил особое внимание развитию этой сферы", - сказал глава МИОР Дархан Кыдырали.

Победители национальной премии Nauryz-2023:

Лучший исторический сериал - "Міржақып. Оян,Қазақ!". Телеканал Qazaqstan;

Лучший драматический сериал - "Ақжауын". Телеканал Qazaqstan;

Лучший комедийный сериал - "Келінжан". Телеканал "Хабар";

Лучший веб-сериал - "Serjan Bratan". Salem Social Media;

Лучший актёр - Дулыға Ақмолда. Сериал "Serjan Bratan";

Лучшая актриса - Жанель Сергазина. Сериал "Няня";

Лучший актёр второго плана - Рүстем Жаныаманов. Телесериал "Келінжан";

Лучшая актриса второго плана - Камалия Байтелеуова. Телесериал "Ақ пен қара";

Лучший режиссёр - Ерлан Нурмухамбетов. "Қаныш.Қазына". Телеканал Qazaqstan;

Лучший сценарист - Бекзат Мырзахметова. "Mystan". Salem Social Media;

Лучший оператор-постановщик - Бағдат Арғынов. "SHEKER", "Serjan bratan", "5:32".Salem Social Media;

Лучший монтаж - Рахимжан Яхьяров. "Ақ пен қара". Телеканал "Хабар";

Лучший саундтрек - Sheker. Salem Social Media.

По решению жюри специальный приз Национальной премии Nauryz присудили за лучший коммерческий сериал "Патруль", проданный за границу.

Ещё одна специальная премия досталась первому отечественному сериалу "Перекресток".

Победители стали обладателями статуэтки премии Nauryz за высшие достижения в области создания телевизионных сериалов и денежного вознаграждения в размере одного миллиона тенге.