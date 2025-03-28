Лучшие молодежные практики Ассамблеи народа Казахстана планируют презентовать в мае в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, передает BaigeNews.kz.

Об этом председатель РОО "Ассамблея Жастары" Тимур Джумурбаев рассказал на заседании Совета АНК в Астане.

Молодежное крыло Ассамблеи по его словам сегодня эффективно интегрировано в международные проекты.

"Наша молодежь сегодня работает над тем, чтобы институт был представлен на уровне ЮНЕСКО. Мы планируем в мае этого года проведение большого мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Это будет презентация лучших молодежных практик Ассамблеи. Ну и помимо этого, в каждом регионе есть свои проекты в сфере экологии, социальной поддержки, в сфере изучения государственного языка и так далее", - поделился Тимур Джумурбаев.

Молодежь в Ассамблее сегодня генерирует новые интересные проекты, направленные на создание социальных возможностей для казахстанцев. К примеру, прямо сейчас продолжается проект "Школа лидеров", где можно изучать общественно-политические процессы.

"Предстоящая 34-я сессия Ассамблеи народа Казахстана имеет важное значение не только для членов АНК, но и в целом для всего нашего государства, потому что она проходит в юбилейный год, год 30-летия Ассамблеи народа Казахстана. И здесь нужно сказать, что подводятся итоги очень большой многоплановой работы за все эти три десятилетия. И здесь нужно сказать, что для меня, как для руководителя молодежного крыла, очень важно отметить, какие итоги, какие достижения имеет ассамблея в реализации молодежных проектов и инициатив", - отметил спикер.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана. Она состоится 23-24 апреля в Астане.