Лучшие из лучших: с каким "багажом" едет Казахстан на Олимпиаду в Париж?

В Центре олимпийской подготовки в Алматинской области состоялась торжественная церемония проводов сборной Казахстана на 33-е летние Олимпийские игры в Париж. В мероприятии приняли участие министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, ветераны спорта и журналисты. Корреспондент BaigeNews.kz также лично пожелал удачи, и побед казахстанским олимпийцам и узнал, с каким настроем и багажом едут атлеты из Казахстана на главные старты четырехлетия.

Сейчас, когда до начала Олимпиады остались считанные дни, спортсмены и тренеры сосредоточены как никогда на финальных штрихах подготовки, важна всякая мелочь. Тем не менее, такие мероприятия, как проводы делегации, очень важны в качестве моральной поддержки атлетов.

На современной спортивной базе в Алматинской области сейчас находятся сборные по дзюдо, легкой атлетике, борьбе, пулевой и стендовой стрельбе и батутной гимнастике. Именно атлеты по этим видам спорта и приняли участие в торжественной церемонии.

Остальные команды находятся в других регионах Казахстана либо в Европе в связи с вопросами акклиматизации и подводки к стартам. Уже 21 июля первые казахстанские олимпийцы заезжают в олимпийскую деревню в Париж.

На Олимпиаду-2024 сумели отобраться 80 спортсменов из Казахстана, на их счету 92 лицензии. Если брать в расчет сухие цифры, то это наименьшее количество казахстанских атлетов, принимающих участие на Играх за всю историю выступления Казахстана независимой командой. Однако, и болельщики, и функционеры уверены, что в качественном отношении олимпийская сборная образца 2024 года может оказаться одной из лучших. В составе команды есть атлеты, уже имеющие олимпийские медали – дзюдоист Елдос Сметов, а также боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев. Для одного из знаменосцев - легкоатлетки Ольги Сафроновой, это будут четвертые Олимпийские игры, как и для выступающего в академической гребле Владислава Яковлева.

Министр туризма и спорта РК отметил, что высокой чести выступить на Олимпийских играх в Париже удостоены всего 10,5 тысяч спортсменов мира, они выступят в 32 видах спорта. Казахстан будет представлен в соревнованиях по 25 видам спорта 80 атлетами.

"Казахстан на Олимпиаде в Париже представляют те спортсмены, которые в течение 4 лет готовились, прошли труднейший отбор на лицензионных соревнованиях, проводимых международными федерациями и международным олимпийским комитетом. Лицензии в 25 из 32 видов спорта показывают широту, масштаб нашей страны. Теперь мы должны доказать, что не только количество, но и качество у нас будет. Впереди – не только серьезные испытания, но и большие возможности, и я уверен, что впереди у нас успехи и на Олимпиаде все получится", - обратился к спортсменам Ермек Маржикпаев.

Глава спортивного ведомства не стал делать прогнозы на результаты казахстанцев на Олимпийских играх, но рассказал о задачах, которые профильное ведомство ставит перед тренерскими штабами.

"С точки зрения министра – должны выступить однозначно лучше, чем в Токио, это аксиома. Но говорить о результате сегодня непросто, многое зависит от акклиматизации, подводки, настроения. И сами Олимпийские игры – это огромная психологическая нагрузка на спортсменов. Мы на 80% едем с той же командой, которая участвовала в Азиатских играх в Ханчжоу. И вы прекрасно понимаете, какое качество выступлений было, имелись серьезные вопросы. Да, мы после Азиады многое постарались сделать – научно-практическую группу создали, обеспечили питанием, пригласили 14 специалистов из зарубежа по сборным командам. Максимально условия мы создали для сборных, великолепные базы, как Центр олимпийской подготовки, строятся. Но материал, еще раз повторяю – тот, который был в Ханчжоу. На Олимпиаде результат будет зависеть еще и от того, какая будет жеребьевка, в какую группу попадем, какие будут первые матчи, это важно для спортсмена", - сказал Ермек Маржикпаев.

Глава ведомства отметил, что в рамках работы над ошибками с тем, чтобы не повторить печальный результат Токийской Олимпиады – перестройка взаимодействия между институтами управления спортом (министерством, НОКом и федерациями), создан и работает штаб по подготовке к Олимпиаде, обеспечивающий слаженную работу, обновление ряда приказов с учетом мнения активистов спорта и специалистов.

"Сегодня говорить о том, что предыдущие руководители ничего не делали, будет неправильно и неэтично. Все в свое время выполняли те задачи, которые были. Конечно же, в спорте требуются большие изменения, и это не чьи-то недоделки, а веление времени. Обеспечение резерва, подрастающего поколения, как это должно быть – мы это прописали в новом законопроекте о спорте, который обсуждается в Парламенте. Я надеюсь, до конца года во втором чтении этот закон будет принят. Мы работаем в рамках "Слышащего государства", но не для красоты речи, а именно для того, чтобы слышать и вместе делать большую работу. Спорт – это настроение, он должен приносить радостные эмоции, и мы над этим работаем", - сказал министр.

Проводы делегации – это не только возможность зарядить команду победной энергией, но и поговорить о нюансах выступления на Олимпиаде. Свои наставления-бата олимпийцам дал известный спортивный функционер Анатолий Кульназаров. Он был шеф-де-миссоном (руководителем делегации на соревновании) казахстанской сборной на 9 Олимпийских играх. Кульназаров отмечает, что на главные старты четырехлетия выезжают, безусловно, лучшие спортсмены страны. Но станут ли они лучшими в мире, зависит от нескольких факторов.

"Каждому нашему спортсмену, выступающему на Олимпиаде, необходимо подключить мыслительный процесс – каждое движение, каждые шаги в соревнованиях против соперников должны начинаться с умом. Если атлет не пропустит через мозговой центр то, что делает в каждом матче, в каждой схватке или каждом бое – неважно, это стартовый раунд или финальный, с каждым соперником, будет очень сложно. Еще важно, чтобы у спортсменов был нормальный сон, чтобы они употребляли то питание, которое организм воспринимает – безшлаковое, сбалансированное питание, спецпитание в рамках разрешенного антидопинговыми правилами. И, конечно, взаимопонимание с тренерами, наставниками, взаимодействие со спортивными медиками, массажистами, которые помогают, подсказывают. Это и есть составляющие победы", - сказал Анатолий Кульназаров.

Не секрет, что успех спортсмена зависит не только от него самого, но и от работы тренеров, массажистов, спортивных врачей, диетологов, психологов и многих других. Ермек Маржикпаев отметил, что в число аккредитованных членов казахстанской команды как никогда ранее по максимуму включены тренеры, массажисты, врачи – все те специалисты, которые нужны на месте для качественного выступления и быстрого восстановления спортсменов.

А вот олимпийский чемпион, ныне тренер сборной Казахстана по плаванию Дмитрий Баландин на Олимпиаду в Париж не едет. Как он сам говорит – по семейным обстоятельствам. Тем не менее, он будет на связи со спортсменами, представляющими страну в плавании – Адильбеком Мусиным и Ксенией Игнатовой.

"К сожалению, сейчас не стоит рассчитывать на то, что ребята завоюют медали Олимпийских игр-2024 в Париже, потому что в сборной по плаванию у нас очень молодой состав, ребята еще неопытные и требовать от них сейчас выигрывать медали будет нечестно. Главная задача для ребят – показать свой лучший результат, достойный результат. Задача максимум – выйти в финал. Ребята находятся в Турции на УТС, подготовка идет планомерно. На Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе ситуация будет другая. Наша команда очень перспективная. В прошлом году на юношеском чемпионате мира ребята занимали 4, 5 места в мире среди сверстников. И мы с ними сосредоточены на том, чтобы подготовиться к Олимпиаде в Лос-Анджелесе так, чтобы уже там, через 4 года, претендовать на пьедестал и медали. Главное, начинать подготовку к Олимпиаде-2028 уже сейчас, когда есть еще 4 года, а не за полгода до нее", - отметил Баландин.

Особые надежды на выигрыш медалей Олимпиады казахстанские болельщики возлагают традиционно на боксеров, борцов и дзюдоистов.

Первыми из них, уже 27 июля, начнут выступления дзюдоисты. Главный тренер мужской сборной РК по этому виду спорта Нурбол Сулейменов отмечает, что перед Олимпиадой команда провела плодотворные три УТС, спортсмены пребывают в отличном настроении и готовы показать свой максимум.

"Самый опытный у нас – Елдос Сметов, у него уже есть серебро и бронза Олимпиады, и он сам, и мы надеемся, что он сможет выиграть третью олимпийскую награду. Гусман Кыргызбаев очень опытный, призер чемпионата мира. Олимпиада – это своего рода стресс для спортсменов, где проявить себя может не всегда фаворит, и мы также по психологии работаем с ребятами. Жеребьевка для наших дзюдоистов будет непростой. Например, Елдос находится не так высоко в текущем рейтинге, и может уже на ранних стадиях встретиться с кем-то из нынешних Топ-8. Но он готов", - сказал Нурбол Сулейменов.

Среди трудностей, с которыми приходится справляться тренерам и спортсменам в дзюдо – усталость из-за очень насыщенного календаря. Плотный график соревнований, составленный Международной федерацией дзюдо IJF, един для всех сборных мира и все атлеты находятся в равных условиях. Тем не менее, усиленная работа тренерского штаба, в который входят также французские специалисты Стефан Трено и Ксавье Монденкс, дают свои плоды и, соответственно, надежду на успешное выступление дзюдоистов.

Сборной Казахстана по боксу пришлось пройти не самые лучшие годы в своей истории. Предыдущие Олимпийские игры в Токио стали первыми, когда боксеры из Казахстана не смогли выиграть золотые и серебряные медали. Азиатские игры также оставили боксеров без золота. Однако, Олимпийские игры в Париже могут стать переломными – а именно, тем соревнованием, где казахстанские боксеры могут вернуть свой статус главных добытчиков олимпийского золота.

Олимпийский чемпион, директор Центра олимпийской подготовки в Алматинской области Ермахан Ибраимов полагает, что "выстрелить" в Париже может любой из казахстанских мастеров кожаной перчатки.

"Казахстан и Узбекистан – единственные державы в боксе, которые будут представлены полными составами в мужском турнире. И все ждут доминирования этих двух команд. В нашей нынешней команде все ребята выдающиеся, каждый из них способен выиграть золото. Также девушки наши тоже претендентки на медали. Вспомните, никто не ставил на победу Бекзата Саттарханова на Олимпиаде-2000, но он в 19 лет стал олимпийским чемпионом. Никто не ставил в 2004 году на молодого Бахтияра Артаева, ему был 21 год, но он выиграл золото и Кубок Вэла Баркера. Также не был явным фаворитом Бахыт Сарсекбаев на Олимпиаде-2008 в Пекине, но он стал чемпионом. В других видах спорта, вспомните, как никто не ожидал от Дмитрия Баландина в его 21 год олимпийского золота в Рио-2016, как и никто не мог представить, что в Лондоне-2012 наш 39-летний на тот момент Александр Винокуров выиграет золото в велоспорте. Я говорю это к тому, что любой член нашей сборной – и в боксе, и в других видах, может стать медалистом Олимпиады в Париже", - сказал Ермахан Ибраимов.

Олимпийские соревнования в боксе проходят в условиях продолжающегося конфликта между Международным олимпийским комитетом (МОК) и международной боксерской ассоциацией (IBA). МОК сам проводит боксерский турнир Олимпиады в Париже, как и в Токио, выбраны опытные и грамотные рефери, которые, по мнению Ибраимова, смогут обеспечить высокий уровень олимпийского боксерского турнира, судейство будет справедливым и беспристрастным.

Как мы рассказывали ранее повышенные шансы на выигрыш медалей в казахстанской команде имеют не только боксеры, дзюдоисты и борцы, но и выступающие в спортивной гимнастике, фехтовании, брейкинге, теннисе, пулевой и стендовой стрельбе, велоспорте. Призер Олимпиады по борьбе, директор Республиканского колледжа спорта Ислам Байрамуков полагает, что важная составляющая успеха на Олимпийских играх– микроклимат в командах по каждому виду спорта и в целом в олимпийской команде, который зависит также и от того, что болельщики пишут и говорят в соцсетях о спортсменах.

"Спортсмены сами прекрасно понимают, какая ответственность на них лежит. Само выступление на Олимпиаде – это уже большой уровень, которого они добились. Мне кажется, сильно не нужно нагнетать ситуацию вокруг спорта, уверен, что наш спорт уже выкарабкался из той ситуации, в которой был, у нас сейчас на оптимистической ноте команда, я вижу, что психологический микроклимат очень хороший, никаких скандалов уже нет, все под контролем, все знают цели и задачи. Если мы будем сейчас много говорить о тех спортсменах, которые "обязаны" выиграть медаль, то это не будет на пользу никому, так как для атлетов это – психологическая нагрузка не нужная, подсознательное давление. Даже если спортсмен не будет читать СМИ и соцсети, ему могут передать информацию родственники. Сейчас настрой хороший, цели и задачи определены, все будут биться до конца", - пояснил Байрамуков.

Казахстанские спортсмены начнут вылетать на Олимпиаду согласно ранее утвержденному графику. И спортсмены, и тренеры настроены только на победу.

На текущий момент 14 золотых медалей выиграно казахстанцами за всю историю выступления на летних Олимпиадах. Задача перед сборной-2024 стоит непростая: страна ждет выигрыша первой за последние 8 лет золотой медали Олимпийских игр (после Игр-2016 в Рио казахстанцы не привозили золото главных стартов четырехлетия). Можно не сомневаться, что спортсмены и тренеры прилагают и приложат все усилия по максимуму, чтобы гимн Казахстана вновь прозвучал в рамках Олимпийских игр.