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Лучшего сельского акима определили в Казахстане
Кулжахан Елемесова - аким Карасайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области признана "Лучшим сельским акимом" в Казахстане. Итоги конкурса подвели в Агентстве по делам государственной службы, передаёт BaigeNews.kz.
Участие в состязании приняли более 100 человек. Все они представили на рассмотрение комиссии проектные работы и информацию о результатах своей деятельности.
В состав жюри вошли депутаты парламента, эксперты в области госуправления, учёные, представители СМИ и гражданского общества.
"Решением комиссии Кулжахан Елемесова, находящаяся на посту акима с 2018 года, признана лучшей. За последний год ей удалось достичь высоких результатов в своей деятельности. Под её руководством Карасайский сельский округ смог привлечь инвестиции для выращивания яблоневых садов площадью 118 гектаров с системой интенсивного полива, а также решить ряд социально значимых вопросов, таких как строительство спортивно-оздоровительного центра, а также ремонт школы и дорог", - сообщили в агентстве.
Кандидаты защищали свои проекты по социально-экономическому развитию села. Ими представлены идеи о развитии овощеводства, животноводства, рациональному использованию сельхозугодий, поддержке МСБ, решению экологических и инфраструктрных проблем села, повышению туристического потенциала.
I место получил аким Балкантауского сельского округа Каркаралинского района Карагандинской области Аслан Рахимбергенов.
II место присвоено Гулжазире Абеновой - акиму сельского округа Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
На III месте Омирбек Бекбаев - аким сельского округа Карауыл Абайского района области Абай.
Комиссия также выявила лучших в специальных номинациях. В номинации "Лучший социальный проект" победителем признан Ермек Нурахметов, аким сельского округа Жетысу Панфиловского района области Жетысу. В номинации "Открытый аким" победил Жаксылык Ногайбаев - аким сельского округа Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области, а Куралай Кудайбергенова - аким Тарасовского сельского округа Жаксынского района Акмолинской области получила почетное звание "Лучшим аким-хозяйственник".
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