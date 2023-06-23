Лучшего сельского акима определили в Казахстане

Кулжахан Елемесова - аким Карасайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области признана "Лучшим сельским акимом" в Казахстане. Итоги конкурса подвели в Агентстве по делам государственной службы, передаёт BaigeNews.kz.

Участие в состязании приняли более 100 человек. Все они представили на рассмотрение комиссии проектные работы и информацию о результатах своей деятельности.

В состав жюри вошли депутаты парламента, эксперты в области госуправления, учёные, представители СМИ и гражданского общества.

"Решением комиссии Кулжахан Елемесова, находящаяся на посту акима с 2018 года, признана лучшей. За последний год ей удалось достичь высоких результатов в своей деятельности. Под её руководством Карасайский сельский округ смог привлечь инвестиции для выращивания яблоневых садов площадью 118 гектаров с системой интенсивного полива, а также решить ряд социально значимых вопросов, таких как строительство спортивно-оздоровительного центра, а также ремонт школы и дорог", - сообщили в агентстве.

Кандидаты защищали свои проекты по социально-экономическому развитию села. Ими представлены идеи о развитии овощеводства, животноводства, рациональному использованию сельхозугодий, поддержке МСБ, решению экологических и инфраструктрных проблем села, повышению туристического потенциала.

I место получил аким Балкантауского сельского округа Каркаралинского района Карагандинской области Аслан Рахимбергенов.

II место присвоено Гулжазире Абеновой - акиму сельского округа Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.

На III месте Омирбек Бекбаев - аким сельского округа Карауыл Абайского района области Абай.

Комиссия также выявила лучших в специальных номинациях. В номинации "Лучший социальный проект" победителем признан Ермек Нурахметов, аким сельского округа Жетысу Панфиловского района области Жетысу. В номинации "Открытый аким" победил Жаксылык Ногайбаев - аким сельского округа Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области, а Куралай Кудайбергенова - аким Тарасовского сельского округа Жаксынского района Акмолинской области получила почетное звание "Лучшим аким-хозяйственник".