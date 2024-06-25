Лучшего сельского акима из ЗКО оштрафовали за пьянство
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Акима сельского округа Мерей Таскалинского района ЗКО Орынбека Насимуллина оштрафовали за пьянство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Об этом рассказали жители данного сельского округа, обратившись к правозащитнику и представителю Республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" Бауыржану Ахметжану. По их словам, ночью 1 июня Орынбек Насимуллин разгуливал по посёлку в нетрезвом состоянии. На место приехали аким района Талгат Шакиров и прокурор. К слову, в 2022 году Орынбек Насимуллин был признан лучшим сельским акимом.
В отношении акима был составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Его оштрафовали на пять МРП (18 460 тенге).
"Мы также направили запрос в департамент агентства по делам государственной службы и попросили привлечь его к дисциплинарной ответственности. Сам аким в своё оправдание сказал, что дома пил пиво. На улице послышался шум и он вышел посмотреть", – сообщил Бауыржан Ахметжан.
20 июня и.о. акима Таскалинского района вынес предупреждение Орынбеку Насимуллину.
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