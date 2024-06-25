Лучшего сельского акима из ЗКО оштрафовали за пьянство

Акима сельского округа Мерей Таскалинского района ЗКО Орынбека Насимуллина оштрафовали за пьянство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Об этом рассказали жители данного сельского округа, обратившись к правозащитнику и представителю Республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" Бауыржану Ахметжану. По их словам, ночью 1 июня Орынбек Насимуллин разгуливал по посёлку в нетрезвом состоянии. На место приехали аким района Талгат Шакиров и прокурор. К слову, в 2022 году Орынбек Насимуллин был признан лучшим сельским акимом.

В отношении акима был составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Его оштрафовали на пять МРП (18 460 тенге).

"Мы также направили запрос в департамент агентства по делам государственной службы и попросили привлечь его к дисциплинарной ответственности. Сам аким в своё оправдание сказал, что дома пил пиво. На улице послышался шум и он вышел посмотреть", – сообщил Бауыржан Ахметжан.

20 июня и.о. акима Таскалинского района вынес предупреждение Орынбеку Насимуллину.