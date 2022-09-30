"Лучше предупредить правонарушение, чем бороться с последствиями" – Смаилов о бытовом насилии

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Усиление профилактики семейно-бытового насилия и внедрения сервисной модели обеспечения безопасности рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал правительства.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч обращений по фактам бытового насилия. При этом в 60% случаях потерпевшие отказываются от заявлений в отношении правонарушителей.

По поручению главы государства МВД выработало ряд мер по ужесточению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, а также по его профилактике, включающие реабилитационную и воспитательную работу с семейными дебоширами.

Так, предлагается определить уполномоченный госорган, что позволит сместить акцент с репрессивных мер в сторону решения социально-экономических проблем граждан, вопросов воспитания детей и повышения статуса семьи в целом.

Кроме этого планируется перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых преступлений, что даст возможность полиции привлекать нарушителя к ответственности без заявления потерпевших, то есть по факту совершения бытового насилия. Так будет обеспечен принцип неотвратимости наказания.

Предлагается также установить минимальный срок административного ареста от пяти суток, возможность незамедлительной изоляции дебошира и его ареста судом на период следствия, а также примирение сторон лишь единожды и только в суде.

"Нужно с использованием цифровых технологий и анализа данных выявлять семьи, находящиеся в зоне риска, где могут быть какие-то проблемы. Следует в первую очередь обращать внимание на них, чтобы не дожидаться совершения преступлений или каких-то других противоправных действий. Лучше предупредить правонарушение, чем потом бороться с его последствиями", – сказал премьер-министр.

На заседании МВК также был рассмотрен вопрос перехода на сервисную модель обеспечения безопасности, в рамках которой акцент делается на оказании гражданам качественных полицейских услуг и формировании устойчивых партнерских отношений государственных институтов с обществом для совместного выявления и решения проблем в сфере правопорядка.

Премьер-министр поручил МВД обеспечить эффективную координацию работы госорганов в данном направлении, а акиматам регионов – принять меры по качественному масштабированию сервисной модели на местах.