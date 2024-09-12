Лучшая теннисистка Казахстана вышла в полуфинал турнира в Мексике
Сегодня, 08:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
124Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой продолжает успешно выступать на турнире в Гвадалахаре (Мексика), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинале парного разряда Данилина и Хромачева встретились с дуэтом Катажина Питер (Польша) / Фанни Штоллар (Венгрия) и победили их в двух сетах — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час и 14 минут. Добавим, что призовой фонд турнира в Гвадалахаре составляет 922 573 доллара. Победители парного разряда заработают по 47 390 долларов, а также получат по 500 рейтинговых очков.
Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде — в рейтинге WTA на данный момент она занимает 40-е место.
Самое читаемое
- Подростки сняли на видео убийство в Астане
- Труп девочки обнаружили в одном из районов Астаны
- Детей с ментальными нарушениями в Астане хотят оставить без инватакси: родители в панике
- Мама пропавшего трёхлетнего мальчика в Жетысу рассказала подробности об исчезновении
- Старшеклассники избивают учеников в Астане: полиция начала проверку