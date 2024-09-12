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Лучшая теннисистка Казахстана вышла в полуфинал турнира в Мексике

Сегодня, 08:50
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ktf.kz Сегодня, 08:50
Сегодня, 08:50
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Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой продолжает успешно выступать на турнире в Гвадалахаре (Мексика), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале парного разряда Данилина и Хромачева встретились с дуэтом Катажина Питер (Польша) / Фанни Штоллар (Венгрия) и победили их в двух сетах — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час и 14 минут. Добавим, что призовой фонд турнира в Гвадалахаре составляет 922 573 доллара. Победители парного разряда заработают по 47 390 долларов, а также получат по 500 рейтинговых очков.

Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде — в рейтинге WTA на данный момент она занимает 40-е место.

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