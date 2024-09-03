Лучшая теннисистка Казахстана вышла в четвертьфинал US Open-2024
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Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США в парном разряде, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
В 1/8 финала Данилина и Хромачева встретились с парой Оливия Николс (Великобритания) / Тереза Михаликова (Словакия) и победили их в двух сетах — 6:4, 6:4. Следующими соперницами казахстанки и ее напарницы станут украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко.
Ранее на US Open-2024 Анна Данилина и Ирина Хромачева также обыграли американок Тайру Катерину Грант и Иву Йович — 7:6, 5:7, 6:2 и еще один дуэт из США Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик — 6:3, 6:4.
Напомним, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде — в рейтинге WTA она занимает 48-е место.
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