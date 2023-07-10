Лучшая теннисистка Казахстана в парах одержала победу на Уимблдоне-2023

Фото: olympic.kz

Теннисистка из Казахстана Анна Данилина дебютировала на Открытом чемпионате Великобритании-2023 (Уимблдон) в смешанном парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/16 финала казахстанка в паре с французом Николя Маю одержала победу над дуэтом Андрес Молтени (Аргентина) — Яна Сизикова (Россия) в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.

В 1/8 финала соперниками Маю и Данилиной в миксте станут Андреа Вавассори (Италия) и Людмила Самсонова (Россия).

Отметим, что Данилина на данный момент располагается на 24-ой позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.