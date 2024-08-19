Лучшая теннисистка Казахстана сотворила громкую сенсацию

Казахстанская теннисистка Анна Данилина (951-е место в рейтинге WTA) вышла в основную сетку турнира в Монтеррее (Мексика) в одиночном разряде, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

В финале квалификации Данилина встретилась с представительницей Израиля Линой Глушко (278-е место) и сенсационно победила ее в двух сетах — 6:3, 6:4. Ранее казахстанка также обыграла в квалификации норвежку Ульрикке Эйкери (634-е место).

Отметим, что для Анны Данилиной это первое выступление в одиночном разряде с апреля, когда она сыграла на Кубке Билли Джин Кинг. Данилина является лучшей теннисисткой Казахстана в "парах": на данный момент она занимает в рейтинге WTA в парном разряде 48-е место.