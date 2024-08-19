Лучшая теннисистка Казахстана сотворила громкую сенсацию
Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48Сегодня, 09:48
327Фото: sports.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина (951-е место в рейтинге WTA) вышла в основную сетку турнира в Монтеррее (Мексика) в одиночном разряде, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
В финале квалификации Данилина встретилась с представительницей Израиля Линой Глушко (278-е место) и сенсационно победила ее в двух сетах — 6:3, 6:4. Ранее казахстанка также обыграла в квалификации норвежку Ульрикке Эйкери (634-е место).
Отметим, что для Анны Данилиной это первое выступление в одиночном разряде с апреля, когда она сыграла на Кубке Билли Джин Кинг. Данилина является лучшей теннисисткой Казахстана в "парах": на данный момент она занимает в рейтинге WTA в парном разряде 48-е место.
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