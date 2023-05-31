Лучшая пенсионная система: в рейтинге стран Казахстан опередил Сингапур, Турцию и ОАЭ

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Казахстан вошёл в группу лучших стран в рейтинге лучшей пенсионной системы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В апреле мировой лидер среди страховых компаний Allianz выпустил Глобальный пенсионный отчёт, котором проанализировано 75 пенсионных систем мира с использованием пенсионного индекса API. Он разработан для комплексной оценки устойчивости и достаточности пенсионных систем, он учитывает 40 параметров, которые оцениваются по шкале от одного до семи, где один означает наилучший результат. Отчёт сделан по последним доступным данным на март 2023 года.

Общий индекс Казахстана составил 3,5 балла, это лучше общестранового индекса - 3,6 балла. Наша республика опередила не только соседей по СНГ, в том числе Россию, но и Испанию, Чили, Сингапур, ОАЭ, Словакию, Чехию, Венгрию, Турцию и другие страны. Эти результаты означают, что пенсионная система Казахстана имеет уровень выше среднего по устойчивости и адекватности пенсионных выплат в сравнении с другими странами.

В целом страна показывает положительные результаты, что говорит о верном направлении развития накопительной пенсионной системы.

Страной с лучшей пенсионной системой, по версии Allianz, стала Дания с оценкой 2,2 балла, далее следуют Нидерланды и Швеция, набравшие по 2,6 балла, затем Новая Зеландия (2,8 балла), США, Тайвань и Израиль (по 2,9 балла), Бельгия и Австралия (по три балла). Далее идут Южная Корея, Люксембург, Швейцария и Великобритания с оценкой 3,1 балла.

В отчёте акцентировано внимание и на вопросе старения населения, так как этот демографический процесс остаётся одним из главных вызовов для пенсионных систем в мире. Среднемировая ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 73,4 года в 2023 году до 77,2 года к 2050-му. Поэтому крайне важно подготовить пенсионные системы к демографическим изменениям, чтобы обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость и избежать чрезмерной нагрузки на будущие поколения. Этот тренд касается и РК. По прогнозам ООН, коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста в Казахстане также будет расти. Так, в 2022 году значение этого коэффициента составило 12,9 процента. К 2025 году коэффициент достигнет 14,1 процента, к 2030-му — 15,9 процента, к 2040-му — 17,1 процента, к 2050-му — 19 процентов. Именно по этой причине многие страны мира, в том числе и Казахстан, перешли на накопительную пенсионную систему.

Аналитики отмечают, что в целом в стране наблюдается динамичный рост всех основных показателей в части пенсионного обеспечения. Так, по состоянию на 1 мая 2023 года пенсионные накопления казахстанцев в ЕНПФ достигли 15,7 триллиона тенге, увеличившись на 21,1 процента за год. Такой рост является максимальным за последние годы в рассматриваемом периоде.

В региональном разрезе наибольший объём пенсионных накоплений граждан пришёлся на Алматы и Астану: 2,97 триллиона и 1,41 триллиона тенге соответственно. Замыкает топ-3 Карагандинская область: 1,24 триллиона тенге.

По итогам четырёх месяцев 2023 года объём взносов в ЕНПФ достиг 663,3 миллиарда тенге — на 27 процентов больше, чем по итогам аналогичного периода предыдущего года (за январь–апрель 2022-го — 523,5 миллиарда тенге).

По обязательным пенсионным взносам сумма выросла на 26,8 процента за год, до 631,1 миллиарда тенге, по обязательным профессиональным взносам — на 24,2 процента, до 31,6 миллиарда тенге, по добровольным пенсионным взносам — на 73 процента, до 690,4 миллиона тенге.