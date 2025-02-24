  • 24 Февраля, 12:18
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Лучники трижды взяли "серебро" на этапе Кубка Азии

Казахстанские лучники трижды поднялись на вторую ступень пьедестала.

Сегодня, 11:42
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Лучники трижды взяли "серебро" на этапе Кубка Азии Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
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Предствители команды Казахстана по стрельбе из лука отметились тремя медалями этапа Кубка Азии в Бангкоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz.

Наши лучники трижды поднялись на вторую ступень пьедестала. Все три награды были завоеваны в стрельбе из блочного лука. 

В индивидуальном зачете второй стала Роксана Юнусова.

У женщин в командных соревнованиях "серебром" отметились Виктория Лян, Роксана Юнусова и Аружан Жексенбинова.

Андрей Тютюн и Виктория Лян показали второй результат в миксе. 

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