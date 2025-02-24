Лучники трижды взяли "серебро" на этапе Кубка Азии
Казахстанские лучники трижды поднялись на вторую ступень пьедестала.
Сегодня, 11:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
100
Предствители команды Казахстана по стрельбе из лука отметились тремя медалями этапа Кубка Азии в Бангкоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz.
Наши лучники трижды поднялись на вторую ступень пьедестала. Все три награды были завоеваны в стрельбе из блочного лука.
В индивидуальном зачете второй стала Роксана Юнусова.
У женщин в командных соревнованиях "серебром" отметились Виктория Лян, Роксана Юнусова и Аружан Жексенбинова.
Андрей Тютюн и Виктория Лян показали второй результат в миксе.
Самое читаемое
- Бивол победил Бетербиева в реванше и стал абсолютным чемпионом мира
- Зеленский назвал условие для возможного ухода с поста президента
- Рюкзак пассажира загорелся в самолёте Астана — Актау
- Пропавшего в Павлодаре мужчину нашли мёртвым: полиция расследует убийство
- Казахстанский боец устроил потасовку с соперником после нокаута в UFC