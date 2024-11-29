Ложные вызовы, агрессивные пациенты и борьба за жизнь – обратная сторона профессии фельдшера

"Постоянно на страже и на передовой" – это не только про военных, но и про сотрудников скорой медицинской помощи. Представители этой профессии, порой рискуя собственным здоровьем, приходят на помощь к другим. Так было и в затяжной период пандемии, и во время январьских событий, да и в праздничные дни они порой покоя не знают. Фельдшер скорой помощи Айгерим Избасарова рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о своей профессии, благодарных пациентах и неприятных рабочих моментах.

Она работает фельдшером в Шымкентской городской скорой медицинской помощи четыре года. Пришла сюда после окончания высшего медицинского колледжа.

- Вы единственные представитель медпрофессии в семье?

- Я с гордостью могу сказать, что я продолжатель нашего рода. Моя мама – медицинский работник, специалист в сфере фармакологии. Именно она вдохновила меня связать свою жизнь с медициной. Благодаря её примеру я выбрала этот путь и сейчас спасаю жизни людей, а также продолжаю развиваться, получая высшее медицинское образование. Мама всегда говорила, что медицина – это не просто работа, а, в первую очередь, призвание.

Фото из личного архива Айгерим Избасаровой

- Расскажите про свой обычный рабочий день?

- Мы работаем в режиме повышенной нагрузки, заступая на суточные смены с 8:30 утра. Многие очень романтизируют эту работу, но на деле она довольно сложная и отлично проверяет на стрессоустойчивость и выносливость. У нас ограниченное время на отдых и перерывы, но, несмотря на это, нужно стремится повышать уровень своих знаний и навыков. Это вне работы мы можем допускать какие-то бытовые ошибки, а тут ты отвечаешь за жизнь человека. Поэтому у нас проходит регулярное обучение и освоение новых подходов в медицине. Они помогают нам оставаться профессионалами своего дела и оказывать помощь на высоком уровне. Для меня моя работа – не просто профессия, это образ жизни.

За годы моей работы я сталкивалась с различными вызовами: от критически экстренных до менее срочных, но не менее значимых. Наша работа может быть и благодарной, и неблагодарной. Мы порой сталкиваемся с непониманием, трудностями и рисками. Мы не всегда знаем, кто нас ждёт, в каких условиях предстоит работать и как сложится ситуация. Но я люблю свою работу, несмотря на её экстремальный и непредсказуемый характер. Каждый вызов, каждая спасённая жизнь напоминают мне, что я на своём месте. Если вы не готовы к самым непредсказуемым ситуациям в работе, то это профессия точно не для вас.

- Помните свой самый сложный и одновременно интересный вызов?

- Конечно! Это случилось зимой на втором году моей работы. Нам поступил экстренный вызов с диагнозом "Острый инфаркт миокарда". Такие случаи требуют максимальной собранности, ведь каждое наше действие может стать решающим. Одно неверное движение и жизнь пациента может оборваться за считанные секунды. Мы оказали первую медицинскую помощь, стабилизировали состояние пациента и экстренно начали транспортировку в Центр сердца. Казалось бы, всё самое сложное позади. Но по дороге у пациента случилась остановка сердца. Это момент, когда нужно действовать быстро, чётко и ты абсолютно не имеешь права на ошибку.

К счастью, в нашем распоряжении есть всё необходимое оборудование: дефибриллятор, лекарственные препараты. Прямо в машине скорой помощи нам удалось реанимировать пациента, вернуть его к жизни и снова почувствовать пульс под пальцами – тот самый момент, который невозможно забыть. Это была борьба за жизнь и мы её выиграли. Позже мы благополучно доставили пациента в больницу, где его передали в руки врачей.

Такие вызовы случаются редко, но они остаются в памяти навсегда. Помогать людям – это не просто работа, это призвание, которое приносит чувство гордости и мотивацию продолжать двигаться вперёд.

- А какой самый непредсказуемый и сложный вызов был в вашей практике?

- Довольно часто бывают ситуации, когда мы сталкиваемся с агрессивным поведением, как это произошло однажды. Нас вызвали по номеру 103, но, приехав на место, мы обнаружили, что вызов был ложным. Нас окружили шесть мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения, заперли двери и удерживали около 20 минут. Не буду скрывать, что было страшно. Нам повезло, что водитель понял неладное и очень оперативно связался с полицией. Виновные, конечно, понесли наказание по закону, но тот инцидент навсегда врезался в мою память. Мы с коллегами не пострадали, но понервничали знатно! Также нередко возникают инциденты с родственниками пациентов. Например, извечный спор о бахилах или требование снять обувь дома. Эти ситуации могут вызывать напряжение и занимать наше время, которое мы могли бы потратить на оказание помощи. Однако есть установленные правила, которые мы в силу своей деятельности обязаны соблюдать. Они направлены как на обеспечение безопасности пациентов, так и на защиту нас самих. А вообще каждый такой случай напоминает, что в нашей работе важно не только профессионально оказывать помощь, но и также сохранять спокойствие и выдержку в сложных обстоятельствах.

- Сколько вызовов в день вы принимаете?

- К сожалению, нагрузка на скорую медицинскую помощь зачастую бывает колоссальной. Наш город – миллионник, и он предъявляет к нам свои требования. Ежесуточно по всему городу поступают до 2500 вызовов, и каждая бригада скорой помощи принимает на себя от 15 до 25 вызовов за смену. Количество обращений напрямую зависит от сезона, эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости.

- Каждый вызов – это история, как вам удаётся сохранять душевное спокойствие?

- Фельдшеры должны быть примером выдержки и уверенности, чтобы успокоить людей даже в самых критических моментах. Лично мне помогает поддерживать баланс медитация, любимая музыка, вечера с семьёй и, конечно, боевой настрой. Эти моменты дают силы и наполняют энергией, помогая справляться с ежедневными вызовами и продолжать делать то, что я люблю. Услышьте, пожалуйста, наша работа – это не только про знания и опыт, но и про человечность и искреннее желание сделать этот мир хоть немного лучше.

Я до сих пор помню своё первое дежурство. Мне тогда было всего 21 год. Первый вызов – ребёнок с инородным телом. Родители в панике вызвали скорую помощь, и оперативный отдел начал оказывать удалённую помощь по телефону, объясняя, как действовать до нашего приезда. Всё было сделано грамотно, и помощь оказали вовремя. Уже когда я ехала на этот вызов, меня переполняли переживания и тревога, но, несмотря на волнение, я справилась, и этот случай стал для меня не только профессиональным опытом, но и уроком уверенности в своих силах. Именно такие моменты помогают нам расти и понимать ценность того, что мы делаем каждый день.

- Чтобы бы вы сказали студентам-медикам, которые готовятся вступить в ваши ряды?

- Коллегам я всегда желаю лёгких смен, интересной, но в то же время спокойной работы, где каждый вызов завершается успешно. Пусть каждая 24-часовая смена проходит без экстренных инцидентов, а после неё вы благополучно возвращаетесь домой, где вас ждут родители, дети, родные и близкие. Семья – это наш тыл, поддержка и источник сил, который помогает нам справляться с трудностями этой непростой профессии.

- Спасибо за интервью.