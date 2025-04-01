В Павлодаре вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды "HAS", передает BaigeNews.kz.

Позиционируясь компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%

В социальных сетях активно запускались ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астана и Косшы.

Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 5 тысяч вкладчиков.

Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.

Кроме того, в счет возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков.

В числе активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.