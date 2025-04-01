Ложные акции по строительству ЖК: Организаторов финпирамиды отправили за решетку
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В Павлодаре вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды "HAS", передает BaigeNews.kz.
Позиционируясь компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%
В социальных сетях активно запускались ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астана и Косшы.
Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 5 тысяч вкладчиков.
Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.
Кроме того, в счет возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков.
В числе активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.
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