"Ловушки первого найма": что мешает дипломированной молодежи трудоустроиться в Казахстане?

Выпускники казахстанских вузов сталкиваются с комплексом проблем при трудоустройстве, включая нежелание работодателей принимать неопытные кадры и низкую оплату труда. В результате многие из них вынуждены искать работу на теневом рынке, где, несмотря на обещания гибкого графика и высоких зарплат, отсутствуют социальные гарантии и возможности для карьерного роста. Эксперты прогнозируют обострение ситуации. С выходом на рынок труда большого числа молодых специалистов в Казахстане ожидают "молодежный бум кадров". Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Тернистый путь в профессию

Ляззат Кусманова из Усть-Каменогорска, окончив университет в 2023 году по специальности "Химия", столкнулась с суровой реальностью рынка. Предложения о работе по специальности не оправдали ожиданий. Зарплата колебалась от 60 до 70 тысяч тенге катастрофически не хватало на покрытие всех бытовых расходов. Девушка из многодетной семьи, пыталась помочь отцу обеспечить родных. Поэтому девушка согласилась на работу не по специальности - за 130 тысяч тенге в месяц. Однако мысли о дипломе не покидали её, и девушка продолжала искать работу в химической отрасли.

Спустя два месяца работы загородом она нашла дело по душе.

"Я устроилась в кондитерский цех. Работа меня полностью устраивает. Здесь удобный график, расположение в черте города. Хорошие условия. Зарплата 220 тысяч тенге на руки. Я поняла, что для достижения успеха не обязательно тратить четыре года на получение диплома, если можно быстро найти работу, которая приносит удовольствие и обеспечивает финансовую стабильность. Порой навыки и возможности важнее формального образования", - говорит Ляззат.

Противоположная ситуация сложилось с другим выпускником. Самат Аубакиров из Шымкента после окончания университета устроился в местный акимат. Зарплата в 82 тысячи тенге не прельщала парня. Однако, после консультаций Самата с коллегами и юристом учреждения выяснилось, что его оформили неверно - как выпускника со средним образованием.

Затем его перевели на должность с соответствующей зарплатой в 105 тысяч тенге. После этого случая Самат уверен, что образование действительно имеет значение.

В какие ловушки попадают молодые кадры?

Молодые люди по-прежнему находятся в более уязвимом положении по сравнению с более взрослыми специалистами. Это связано с отсутствием опыта. Такие выводы делает руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская.

По её словам, отсутствие опыта у вчерашних студентов становится причиной проблемы "ловушки первого найма". Она мешает им получить необходимый опыт для дальнейшего карьерного роста.

Кроме того, вакансии на рынке труда не всегда соответствуют запросам молодых специалистов. Это приводит к тому, что многие из них вынуждены трудиться не по специальности или оставаться безработными на длительное время.

"Вопрос обеспечения занятости молодежи - стоит в повестке дня многих государств мира. Это системная проблема связана с комплексом факторов. Важно создавать условия для плавного перехода недавних выпускников на рынок труда. Это, как и эффективная система профориентации, так и стимулирование работодателей к трудоустройству молодых кадров", - сказала Альшанская.

Руководитель Школы социологов "Kazakhstan Sociology lab" Алия Сарсекеева также подтверждает существование проблемы безработицы среди молодежи. На её взгляд причиной является теневая занятость, где молодые люди работают в неофициальном секторе с низкой заработной платой и отсутствием социальной защиты.

Сарсекеева поясняет, что данные о безработице и реальная ситуация часто расходятся. Предложения о работе для молодых специалистов на платформе "Enbek.kz" часто сопровождаются низкими зарплатами, что вызывает необходимость в более прозрачной системе трудоустройства. Например, несмотря на обещания высокой оплаты труда для учителей, реальные предложения находятся на уровне 100-150 тысяч тенге, что не всегда компенсируется гибкостью графика. Чего не скажешь о работе в частных службах такси и доставки еды, где молодые люди могут зарабатывать гораздо больше.

Эксперт говорит о необходимости проводить опросы среди молодежи: прислушиваться к их желаниям и амбициям, информировать молодежь о последствиях выбора временных рабочих мест и их влиянии на карьерные перспективы. Коммуникация с будущими специалистами поможет сформировать кадровую политику, ориентированную на реальные потребности рынка труда.

Другой социолог Асем Кусманова не согласна с мнением коллеги. Она считает, на данный момент проблемы молодежного трудоустройства в Казахстане сильно не наблюдается. Но ситуация может обостриться в ближайшие годы, когда на рынок труда придет поколение, рожденное в годы бэби бума – после 2005 года.

"Как отмечают экономисты, уже в ближайшее время на рынок труда будут выходить ежегодно 300 тысяч молодых специалистов, а выходить на пенсию будут в два раза меньше граждан, то есть разница значительная. Это и есть так называемый молодежный бугор или молодежный навес", - заявила социолог.

Она выделила несколько тенденций, которые негативно влияют на рынок труда.

Первый тренд, по её словам, - это низкий престиж рабочих профессий. Молодежь не хочет быть связана с профессией, которая ассоциируется с физическим трудом.

Второй тренд – это отток высококвалифицированной молодежи за границу.

"За 30 лет существования нашего государства, приличное число граждан получило образование в зарубежных вузах. Вернувшись в Казахстан, не все из них соглашаются на зарплаты, которые значительно уступают оплате труда за границей. А также не все хотят бороться с болезнями системы, такими как непотизм, коррупционные проявления и так далее", - объяснила Кусманова.

Третий тренд – это системные барьеры трудоустройства. К примеру, молодые парни сегодня всячески избегают прохождения обязательной службы в армии, поэтому работают неофициально, или в тех секторах экономики, в которых не заинтересованы, но они подходят для временной занятости.

Четвертый тренд – это низкая востребованность профессий государственного сектора и сферы науки. Здесь все достаточно банально – на госслужбе и в науке низкие заработные платы. Тогда как для молодежи основным фактором при выборе места работы, является уровень заработной платы, об этом говорят 62% молодых людей.

"Все эти тревожные тренды в совокупности могут повлиять на уязвимость молодежного рынка труда, поэтому требуют пристального внимания всех социальных институтов - правительства, образовательных учреждений, общественных организаций, бизнеса", - подчеркнула Асем Кусманова.

Болашакеры трудоустроены

В Центре международных программ не согласны с утверждением, что высококвалифицированная молодежь покидает страну и предпочитает заграницу.

На сегодня 2 477 выпускников находятся на этапе мониторинга трудовой отработки. Из них 2 430 человек уже трудоустроены и продолжают исполнять свои обязательства. Остальные находятся на стадии поиска работы.

"Важно отметить, что эти 1,9% представляют собой недавно выпустившихся стипендиатов, которые только начали активный поиск работы, поскольку завершили обучение совсем недавно. Многие выпускники находятся в процессе активного подбора оптимальных предложений, стремясь найти те рабочие места, которые наиболее точно соответствуют их квалификации, профессиональным интересам и долгосрочным карьерным целям. Вторая причина - семейные и личные обстоятельства, такие как уход за ребенком или временная отсрочка по состоянию здоровья", - сказала Алия Оспанова.

В заключение стоит отметить, что ситуация на рынке труда для выпускников вузов является сложной и многогранной. Все указанные социологами проблемы можно решить лишь усилиями всех социальных институтов, включая государственные структуры, образовательные учреждения и бизнес.