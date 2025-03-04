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  • BAIGENEWS

Ловушки для детей: как мошенники используют онлайн-игры для кражи денег

Сегодня, 10:52
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: Unsplash

В последнее время увеличилось количество случаев, когда мошенники используют детей для кражи денежных средств у их родителей. Одним из популярных методов стал обман через онлайн-игры, передает передаёт BaigeNews.kz.

Telegram-канал AQPARAT SAQSHYSY разобрался, как действуют аферисты и как защитить своих детей.

Как работают мошенники?

  • Мошенники активно взаимодействуют с детьми через группы и чаты, посвященные онлайн-играм. Злоумышленники обещают виртуальные валюты или бонусы за выполнение различных заданий.
  • Сначала они предлагают детям бесплатно получить виртуальные улучшения для игр в обмен на выполнение простых действий.
  • После того как дети соглашаются, мошенники просят их открыть смартфоны родителей и продиктовать СМС-коды, которые приходят при попытке взлома аккаунтов и цифровых ресурсов.
  • В некоторых случаях дети, не подозревая о происходящем, открывают мобильные банковские приложения своих родителей и переводят деньги по QR-кодам, которые отправляют мошенники.
  • Бывают ситуации, когда аферисты с помощью детей оформляют кредиты онлайн на имена их родителей, а затем переводят деньги мошенникам.
  • Также, если дети имеют собственные банковские карты, они могут перевести деньги за покупку виртуальной валюты, скинов и улучшений в играх по заманчивым дешевым предложениям мошенников.

Как защитить детей?

  • Узнайте, в какие игры играет ваш ребенок, и как происходит продвижение в этих играх.
  • Объясните ребенку, как работают схемы мошенников и почему нельзя передавать данные о родителях незнакомым людям.
  • Спросите, в каких чатах сидит ваш ребенок, и что там обычно обсуждают.
  • Формируйте у детей цифровую грамотность с самого детства.

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