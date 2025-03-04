В последнее время увеличилось количество случаев, когда мошенники используют детей для кражи денежных средств у их родителей. Одним из популярных методов стал обман через онлайн-игры, передает передаёт BaigeNews.kz.

Telegram-канал AQPARAT SAQSHYSY разобрался, как действуют аферисты и как защитить своих детей.

Как работают мошенники?

Мошенники активно взаимодействуют с детьми через группы и чаты, посвященные онлайн-играм. Злоумышленники обещают виртуальные валюты или бонусы за выполнение различных заданий.

Сначала они предлагают детям бесплатно получить виртуальные улучшения для игр в обмен на выполнение простых действий.

После того как дети соглашаются, мошенники просят их открыть смартфоны родителей и продиктовать СМС-коды, которые приходят при попытке взлома аккаунтов и цифровых ресурсов.

В некоторых случаях дети, не подозревая о происходящем, открывают мобильные банковские приложения своих родителей и переводят деньги по QR-кодам, которые отправляют мошенники.

Бывают ситуации, когда аферисты с помощью детей оформляют кредиты онлайн на имена их родителей, а затем переводят деньги мошенникам.

Также, если дети имеют собственные банковские карты, они могут перевести деньги за покупку виртуальной валюты, скинов и улучшений в играх по заманчивым дешевым предложениям мошенников.

Как защитить детей?