На имущество организаторов незаконных МФО наложены аресты на сумму 32 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства микрофинансовых организаций Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit, "Салем Кредит" по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.

Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.

Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — Hava Finance, SF Offline и POS Credit.

При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика.

За эту услугу взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.

На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.

Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца.

На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6, Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест.

Расследование продолжается.