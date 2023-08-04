Казахстанский лоукостер FlyArystan приостановил платную регистрацию в аэропорту на международные рейсы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.

Услугу платной регистрации на международные рейсы, как сообщили в компании, приостановили из-за непредвиденных препятствий. Авиакомпания вернет средства всем пассажирам, которые уже успели приобрести платную услугу регистрации в аэропорту.

В авиакомпании напомнили, что платная регистрация в аэропорту на международные рейсы будет введена с 3 августа 2023 года.

С введением платной регистрации в аэропорту на внутренних рейсах, более 80% пассажиров лоукостера стали регистрироваться онлайн бесплатно.