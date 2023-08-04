Лоукостер FlyArystan приостановил платную регистрацию в аэропорту
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Казахстанский лоукостер FlyArystan приостановил платную регистрацию в аэропорту на международные рейсы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.
Услугу платной регистрации на международные рейсы, как сообщили в компании, приостановили из-за непредвиденных препятствий. Авиакомпания вернет средства всем пассажирам, которые уже успели приобрести платную услугу регистрации в аэропорту.
В авиакомпании напомнили, что платная регистрация в аэропорту на международные рейсы будет введена с 3 августа 2023 года.
С введением платной регистрации в аэропорту на внутренних рейсах, более 80% пассажиров лоукостера стали регистрироваться онлайн бесплатно.
"Оплата стоимости регистрации в аэропорту конечным пользователем дает пассажирам отличную мотивацию для перехода на бесплатную услугу онлайн-регистрации. Использование онлайн-продукта сокращает количество пассажиров, стоящих в очередях у стоек регистрации, и увеличивает скорость прохождения предрейсовых процедур в терминале", - говорится в сообщении.