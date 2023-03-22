Лоскутное одеяло от развода шьёт рукодельница из Кокшетау

Фото: Асель Турар/BaigeNews.kz

Жительница Кокшетау Гульнара Серикжанова создаёт удивительные по красоте казахские одеяла. Таким образом мастерица вносит свой вклад в возрождение не только традиций народного ремесла, но и национальной философии. Разноцветные лоскуты выстраиваются в неповторимый рисунок — о том, как жили казахи, во что верили и о чём мечтали. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz рукодельница рассказала о том, как менялась со временем техника создания құрақ көрпе, о символике орнаментов и уникальной способности изделий привлекать в дом счастье и изобилие.

"Бабушка заменила маму"

Гульнара Серикжанова — мама пятерых детей, старшему её сыну скоро исполнится 20, а младшему нет ещё и двух лет. По профессии она юрист, но работала в ЗАГСе — регистрировала пары. Признаётся, что самое крутое в церемонии бракосочетания – атмосфера предчувствия счастья.

Три года назад Гульнара обучилась по "Бастау бизнес" и получила грант, на эти деньги купила станок лазерной резки. Теперь ей не приходится вырезать витиеватые орнаменты руками. Мастерица создаёт удивительные по красоте төр көрпе, құрақ көрпе, подушки, "шал жастық" — валики под спину, одежду и текстиль в этностиле, тюбетейки, қоржын и қалта, именные подушки, шоперы и другое. Изделия "группируются" — например, в приданое для невесты (қыз жасауы) и подарочные боксы.

Рукодельница создала свой авторский бренд Kuntai Kurak, и это — дань памяти бабушке, которую называет мамой.

"Меня вырастила и воспитала бабушка Зулмара, а она была искусной мастерицей, — рассказывает героиня. — Меня всегда держала рядом с собой, я помогала. Где-то нитки надо собрать, где-то строчки пропускались – нужно было подлатать их, чтобы дырочек не было. Где-то ленточек не хватало — бабушка просила проштопать кусочки. С таких небольших элементов начинались мои навыки. Среди людей старшего поколения не было принято окликать по имени, поэтому бабушка дала мне ласковое прозвище — Күнтай, в переводе с казахского "солнечный жеребёнок". И для меня очень важно беречь память о ней через искусство".

Как так получилось, что бабушка заменила ей маму?

"Её сын ушёл в армию, оставалось буквально несколько дней до возвращения. Дома уже вовсю готовились торжественно встречать солдата, как его отправили в Афган. Там целую казарму отравили ядовитым газом, и дядя вернулся домой в цинковом гробу. Вместо тоя пришлось проводить похороны — потерю сына бабушка перенесла очень тяжело. Мой папа, старший из её сыновей, видя страдания своей мамы, решил отдать ей на воспитание меня, свою дочь. Понимание ко мне пришло с годами: сын так любил свою маму, так боялся, что она не оправится от горя, что пожертвовал, если можно так сказать, своим ребёнком. У бабушки-мамы появился смыл просыпаться каждое утро. Мне тогда было, кажется, четыре месяца. После меня у родителей родились сестрёнка, затем братик. А моё детство было полным любви, заботы и мудрости Мамы", — на глаза Гульнары наворачиваются слёзы.

Эволюция лоскутного одеяла и философия орнаментов

Сегодня она работает на современном автоматизированном оборудовании.

"Раньше были простые ручные машинки, и я поражаюсь усердию, с которым работали наши бабушки. Может, поэтому в старинных корпешках такая мощная энергетика старины, орнаменты — будто живые. И ткани были гораздо плотней современных — велюр, вельвет, и ещё сверху раза три прошивали. Я рассматриваю бабушкины работы, хочется повторить, восстановить старые технологии, но мои аппараты маленькие. А руками вырезать — ленюсь", — смеётся рукодельница.

В старину работа была колоссальной, в несколько этапов, и начиналась с подготовки шерсти.

"Мы сейчас используем готовую вату и прошиваем. Синтепон, синтепух — одним словом, синтетическое волокно. А раньше этого не было. Брали овечью шерсть, перебирали, мыли её и полоскали — причём не один, а раз по пять. Потом сушили, чтобы запах выветрился. Создание құрақ — уже другая, новая тема. Узоры вырезали вручную — сначала чертили на бумаге, потом на ткани. Обходились без клея — мы сегодня используем готовую клеевую основу. Прошивали узоры один раз, во второй уже с тесьмой, лентами. Узоры, кстати, кирпичами бабушка прессовала, чтобы ткань не собиралась. Затем собирали орнамент в шикарные полотна. Құрақ көрпе — это пэчворк, лоскутная техника: когда кусочки ткани по принципу мозаики сшиваются в цельное изделие", – вспоминает собеседница.

Трудно сказать, сколько времени уходило на создание одного корпе. Главным образом потому что в аулах хватает и другой работы — принести воды, растопить печь, приготовить обед/ужин, смотреть за детьми, стирка/уборка, уход за скотом, дойка коров/коз и так далее. Рукоделием занимались в свободное от будничных хлопот время — урывками, чаще по вечерам, ночью. И потом был дефицит тканей, это тоже тормозило работу. Но на выходе получались авторские, эксклюзивные изделия, которые к тому же таили в себе сакральный смысл.

"В казахских орнаментах заключена философия кочевого народа. Это прежде всего четыре структурных элемента – круг, S-образный элемент (завиток), крест и треугольник. Они означают и четыре времени года, и четыре стороны света. Узоры были в зверином стиле — қошқар мүйіз означал пожелание достатка, чтобы в сарае было много скота, бараньи рога можно чаще всего встретить на коврах и одеялах, одежде. Также можно узнать қарға тұяқ (воронья лапка), аша тұяқ (раздвоенное копыто), құсмұрын и құсқанат (птичие клюв и крыло), в виде головы лошади, лисы, верблюжьего следа и другие. Они символизировали жизненную мощь, изобилие, благополучие. Можно встретить "космические" орнаменты (например, в виде полумесяца, спирали, звезды) и растительные (цветы, листья). Последние, нетрудно догадаться, олицетворяли жизнь, долголетие, обновление, плодородие", — напомнила Гульнара Серикжанова.

Цвета — это больше, чем визуал, здесь также читается философский смысл.

"Красный, по моим ощущениям, — символ энергии и силы, белый — истина, жёлтый — мудрость, зелёный — молодость, весна, многодетность. Мастерицы щедро использовали яркие, сочные цвета. Считалось также, что они защищают хозяев от сглаза. Это и украшение дома, очага. А ещё не могу не отметить, что палитрой "играли" — взаимопроникновением цвета и узора, созданием контрастов", — пояснила женщина.

Гордость рукодельницы — қыз жасауы, комплекты приданого невесты. В его элементах она даёт волю фантазии и краскам, реализует авторские задумки, использует дорогие ткани.

"В южных регионах, мне кажется, приданому придают большее значение, чем на севере. Это, можно сказать, родовая память. Они просят в комплект по десять и более корпешек — у нас в среднем по четыре. Дополняют подушками, текстилем в этно-стиле. В каждом из изделий — пожелания счастья, многодетности, процветания, уюта молодой семье. И мне это творчество приносит те самые эмоции — волнение и трепет, что и в зале бракосочетаний", — призналась Гульнара.

"В старину женщинам не нужны были новомодные психологи от стрессов и разводов"

Швейное искусство оберегает женщин от стресса и помогает создавать в доме правильный микроклимат, уверена умелица. В первую очередь, потому что любое творчество само по себе созидательно. Более того, долгие часы за работой дают возможность побыть наедине с собой, "взять ноту выше суеты" — о многом подумать, поразмышлять. Проанализировать свои жизненные ситуации, взаимоотношения с близкими людьми. И самое главное — это мудрость на кончиках пальцев.

"В старину не было разводов, не было депрессий и стрессов. Женщинам не нужны были все эти новомодные психологи и коучи, марафоны желаний. Или как раньше токал удавалось ладить с байбише? Отчасти потому что им было некогда хандрить, с другой, — мне кажется, игла в женской руке творила чудеса. Ведь на ладони находятся тысячи сенсорных нейронов. Ручное творчество — множество мелких и точных движений снимают напряжение, тонизируют, развивают выдержку, умение сохранять спокойствие и душевное равновесие, хорошо влияют на мозг. Не зря ведь говорят, что ум находится на кончиках пальцев. Я не говорю, что вообще не стрессую, но определённо в разы меньше, чем те, кто не занимается рукоделием. За шитьём я размышляю о происходящем, стараюсь понять тот или иной поступок, ищу выходы из ситуаций", –— поделилась собеседница.

У технологического прогресса, порядком разгрузившего женщин от домашней работы, есть побочный эффект. Правда, многим, если не всем, это, пожалуй, покажется спорным.

"Сейчас всё готовое — полуфабрикаты, куча электронной, "умной" техники. Это, конечно, здорово. Но с другой стороны, мама на кухне — символ счастливой семьи. Перед вами приехала девушка, по дороге на той — причёска, макияж, этно-look. Попросила пришить пуговицу к камзолу…", — улыбается Гульнара.

Гульнара призналась, у неё очень тёплые отношения с ене (свекровью) и всей роднёй мужа. С годами она даже внешне стала больше похожа на них, смеётся многодетная мама.

"Народное искусство — кладезь мудрости, прежде всего женской. Ведь именно от женщины зависит погода в доме, поэтому важно стараться видеть ситуацию со всех сторон, чувствуя её сердцем другого. Многовековая мудрость нации – в понятиях "шүкіршілік", "қанағат", "сабырлық". Умение быть благодарным за то, что имеешь, отделять зёрна от плёвел, хранить спокойствие. Довольство и осознанность. Мир, здоровье, крыша над головой, тепло, вода, одежда — умей радоваться элементарным вещам, и Всевышний даст ещё больше. Держи эмоции под контролем, не осуждай других, не злословь, не лезь в чужую жизнь. Зависть и злость забирают энергию и вернутся в стократном размере. Хочешь справедливого мироздания? Создай справедливость вокруг себя, сделай счастливой свою семью. Ищи ошибки в себе, но никак не царапай злобой и осуждением души других. Такие простые и понятные и вместе с тем сложные вещи", — рассуждает женщина.

Изделия принимают настроение, энергетику мастеров, которые их создают.

"Мне так кажется. Поэтому я не иду в мастерскую и не сажусь за шитьё, если чувствую раздражение, гнев или обиду. Не нужно, чтобы мои негативные эмоции переходили на полотна. Верю, что они приносят людям радость и счастье. Приятно, когда люди возвращаются. Когда дети берут всюду с собой мои подушки и игрушки. Когда девушки заказывают одежду современную, трендовую, но с элементами национального стиля. И приятно осознавать, что мои работы отсылают их к корням, истории и культуре нашего народа", — поделилась рукодельница.

А ещё она проводит мастер-классы – как для взрослых, так и детей. И считает это своей миссией:

"Думаю, грант мне давали прежде всего для этого — чтобы помогала соотечественницам открыть своё дело, повысить благосостояние. Я стараюсь доводить их до собственных заказов, сопровождаю какое-то время. Ведь они отдают за обучение солидную сумму, для кого-то это целая зарплата. И очень радуюсь, когда вижу, что дело пошло в гору. Преподавать, хоть и не училась на педагога, нравится, особенно детям. Время с ними летит незаметно, я просто кайфую. Они представляют мир другим, безоблачным. Поэтому стараюсь не давать сложные элементы — в основном, аппликации. С бусинками работаем, создавая национальные украшения, фетр вырезаем".

Единственная дочь Гульнары, ей девять лет, — тоже личность творческая. Но девочке пока больше по душе бьюти-сфера. А ещё она говорит, что не хочет уставать, как мама.

"Пусть выберет свой путь, заставлять не стану, – уверенно заявляет собеседница. — Просто объясняю, что любую работу можно делегировать. Пока я не развернулась на полную мощь, нет помощников. Идей и планов много, но дети ещё маленькие. Сын недавно сравнил меня с орлицей с цепью на лапке. Говорит: "Мама, цепь — это мы. А Вы всё равно пытаетесь летать — пока недалеко, насколько позволяет цепь". У меня чудесные ребята, я многому учусь у них".

Ну, а сегодня большая семья идёт в гости к родственникам — угощаться вкусным наурыз-көже...

Фото Асель Турар