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Лошади спровоцировали ДТП на трассе в Павлодарской области

Вчера, 14:26
АВТОР
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Polisia.kz Вчера, 14:26
Вчера, 14:26
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Фото: Polisia.kz

Водитель сбил насмерть трёх лошадей, которые находились на дороге в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина на Тoyota Еstima  ехал по дороге Экибастуз – Стэлла и насмерть сбил сразу трёх лошадей.Те стояли на дороге.

Полицейские установили владельца лошадей, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных ему выписали штраф – 10 МРП (34 500 тенге).

Из-за того, что в результате ДТП машина мужчины повреждена, он имеет право обратиться в гражданском порядке в суд для возмещения нанесённого материального ущерба.

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