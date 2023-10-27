Лошади спровоцировали ДТП на трассе в Павлодарской области
Вчера, 14:26
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Вчера, 14:26Вчера, 14:26
600Фото: Polisia.kz
Водитель сбил насмерть трёх лошадей, которые находились на дороге в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина на Тoyota Еstima ехал по дороге Экибастуз – Стэлла и насмерть сбил сразу трёх лошадей.Те стояли на дороге.
Полицейские установили владельца лошадей, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных ему выписали штраф – 10 МРП (34 500 тенге).
Из-за того, что в результате ДТП машина мужчины повреждена, он имеет право обратиться в гражданском порядке в суд для возмещения нанесённого материального ущерба.
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