Лошади спровоцировали ДТП на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем по вине лошадей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что на трассе Алматы – Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие. Две лошади оказались в вечернее время на дороге и спровоцировали аварию с участием Toyota Camry.

В результате ДТП пострадали три человека - 2001, 2003 и 2006 годов рождения. Все они доставлены с различными травмами в больницу.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районной полиции установили владельца лошадей. Им оказался 45-летний местный житель, который сейчас привлекается к адмответственности. Дальнейшее разбирательство по факту будет производиться в судебном порядке между ним и потерпевшими", – сообщил начальник ОП Алакольского района Арнур Исаев.

Отмечается, что только в этом году в Жетысу зарегистрировано девять ДТП с участием сельскохозяйственных животных, в которых три человека погибли и 15 получили различные увечья.