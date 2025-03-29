  • 29 Марта, 20:25
  • BAIGENEWS

Лошади и овцы едва не сгорели в частном подворье села в СКО

Животных оперативно спасли пожарные.

Сегодня, 19:46
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46
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Фото: МЧС РК

Сотрудники МЧС во время тушения пожара спасли домашний скот, который едва не сгорел в частном подворье в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар произошёл одной из хозпостроек в селе Саумалколь.

"Огнеборцы из задымленного сарая спасли трёх лошадей и девять овец. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет, а причина ЧП устанавливается.

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