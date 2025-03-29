Сотрудники МЧС во время тушения пожара спасли домашний скот, который едва не сгорел в частном подворье в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар произошёл одной из хозпостроек в селе Саумалколь.

"Огнеборцы из задымленного сарая спасли трёх лошадей и девять овец. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет, а причина ЧП устанавливается.