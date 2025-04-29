  • 29 Апреля, 05:16
  • BAIGENEWS

Десятки лошадей и овец чуть не сгорели заживо в Семее

Пожар произошел во дворе частного дома.

Сегодня, 04:25
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 04:25
Сегодня, 04:25
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Фото: МЧС РК

Гибель от огня 78 голов домашнего скота удалось предотвратить в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что на окраине города по улице Малая Актюба на территории частного дома загорелось сено и огонь перешёл на хозпостройку. Имелась угроза распространения пожара на сарай и жилой дом.

"Огнеборцы предотвратили распространение огня на жилой дом и спасли из сарая и загона 18 лошадей и более 60 овец", – отметили в МЧС.

Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается. 

Фото: МЧС РК

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