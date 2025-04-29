Десятки лошадей и овец чуть не сгорели заживо в Семее
Пожар произошел во дворе частного дома.
Сегодня, 04:25
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Сегодня, 04:25Сегодня, 04:25
123Фото: МЧС РК
Гибель от огня 78 голов домашнего скота удалось предотвратить в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщается, что на окраине города по улице Малая Актюба на территории частного дома загорелось сено и огонь перешёл на хозпостройку. Имелась угроза распространения пожара на сарай и жилой дом.
"Огнеборцы предотвратили распространение огня на жилой дом и спасли из сарая и загона 18 лошадей и более 60 овец", – отметили в МЧС.
Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
Фото: МЧС РК
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