Гибель от огня 78 голов домашнего скота удалось предотвратить в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что на окраине города по улице Малая Актюба на территории частного дома загорелось сено и огонь перешёл на хозпостройку. Имелась угроза распространения пожара на сарай и жилой дом.

"Огнеборцы предотвратили распространение огня на жилой дом и спасли из сарая и загона 18 лошадей и более 60 овец", – отметили в МЧС.

Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Фото: МЧС РК