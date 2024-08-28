Лошадь спасли из колодца в Костанайской области
Сегодня, 15:19
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Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
89Фото: pxhere.com
Кадры спасения лошади, упавшей в колодец в селе Заречное Костанайской области, показали спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Животное не смогло самостоятельно выбраться из глубокой ямы.
Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда обвязали лошадь веревкой и с помощью трактора подняли её на поверхность.
В ходе спасательной работы животное не пострадало.
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