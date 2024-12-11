Лошадь перевозили на заднем сидении легковушки в Карагандинской области
Документов на животное у водителя не было.
Сегодня, 17:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:24Сегодня, 17:24
364Фото: polisia.kz
На дороге "Нура-Темиртау" сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Audi, из окна которого выглядывала лошадь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Водитель, житель Бухар-Жырауского района, объяснить происходящее не смог. У него отсутствовали документы на перевозимое животное.
В отношении нарушителя составлен административный протокол за несоблюдение правил перевозки груза, а материалы переданы в ветеринарную инспекцию.
Полиция выясняет, кому принадлежит лошадь, не украли ли её.
Самое читаемое
- Поездка с препятствиями: почему павлодарцы предпочитают такси автобусам и поездам
- Перевод времени и болезни сердца: кардиолог озвучил результаты масштабного исследования
- Семья с детьми погибла при странных обстоятельствах в Кокшетау
- Пассажир погиб в метро в Алматы
- Отца убитого Шерзата Болата задержала полиция