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Сегодня, 15:09
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Лось стал причиной двойной аварии в Акмолинской области
Дикое животное вышло на республиканскую трассу Нур-Султан - Петропавловск и едва не стало причиной трагедии, передаёт Baigenews.kz. со ссылкой на polisia.kz.
В ДТП пострадал 38-летний водитель.
Видео с места аварии появилось в социальных сетях.
Как установили полицейские, из-за выхода дикого лося сразу две автомашины получили механические повреждения, а водитель одной из них с различными травмами госпитализирован в лечебное учреждение.
Авария произошла 18 сентября около семи часов утра.
В настоящее время дознавателями отдела полиции Бурабайского района уточняются все обстоятельства происшествия.
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