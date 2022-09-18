Лось стал причиной двойной аварии в Акмолинской области

Фото: иллюстративное/pixabay.com

Дикое животное вышло на республиканскую трассу Нур-Султан - Петропавловск и едва не стало причиной трагедии, передаёт Baigenews.kz. со ссылкой на polisia.kz.

В ДТП пострадал 38-летний водитель.

Видео с места аварии появилось в социальных сетях.

Как установили полицейские, из-за выхода дикого лося сразу две автомашины получили механические повреждения, а водитель одной из них с различными травмами госпитализирован в лечебное учреждение.

Авария произошла 18 сентября около семи часов утра.

В настоящее время дознавателями отдела полиции Бурабайского района уточняются все обстоятельства происшествия.