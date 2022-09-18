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иллюстративное/pixabay.com Сегодня, 15:09
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Фото: иллюстративное/pixabay.com

Лось стал причиной двойной аварии в Акмолинской области

Дикое животное вышло на республиканскую трассу Нур-Султан - Петропавловск и едва не стало причиной трагедии, передаёт Baigenews.kz. со ссылкой на polisia.kz.

В ДТП пострадал 38-летний водитель. 

Видео с места аварии появилось в социальных сетях.

Как установили полицейские, из-за выхода дикого лося сразу две автомашины получили механические повреждения, а водитель одной из них с различными травмами госпитализирован в лечебное учреждение. 

Авария произошла 18 сентября около семи часов утра.    

В настоящее время дознавателями отдела полиции Бурабайского района уточняются все обстоятельства происшествия.

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#дикие животные
Сегодня, 15:09
153
Журналист
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