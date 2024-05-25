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Лось погиб от столкновения с Lexus в Абайской области

Сегодня, 03:39
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 03:39
Сегодня, 03:39
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Фото: polisia.kz

Лось стал причиной ДТП в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

23 мая на трассе Омск-Майкапчагай около 21:20 39-летний водитель автомашины Lexus, следуя в направлении города Семей, не успел среагировать на лося, перебегавшего проезжую часть дороги.

В результате ДТП пострадавших в машине нет. Лось скончался от полученных травм. Сотрудники полиции призывают водителей быть внимательнее на дорогах.

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