В Лос-Анджелесе могут объявить новую эвакуацию из-за лесных пожаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Синоптики предупредили о новой "особо опасной погодной ситуации". Власти опасаются роста количества погибших.

Метеорологи предупредили о "значительном риске быстрого распространения огня" из-за ветра Санта-Ана, порывы которого достигают 120 км/час. По прогнозам, в некоторых районах ветер достигнет силы, близкой к ураганной.

По состоянию на 14 января, 84 800 человек предупредили о возможной эвакуации. Еще 88 тысяч уже покинули свои дома. Не менее 25 человек погибли, среди них – 95-летняя актриса Дэлис Карри, которая не смогла выбраться из собственного дома. Не менее 20 человек числятся пропавшими без вести.

Огонь разрушил более 12 тысяч строений. Предварительные оценки материального ущерба составили 250 миллиардов долларов, что делает пожары самыми дорогостоящими в истории Америки.

Десятки пожарных прибыли из других штатов США, а также из Канады и Мексики для помощи в борьбе с распространением огня. Пожар в Палисейдсе локализован на 17%, выгорело 23 700 акров (9 600 гектаров), пожар в Итоне – на 35%, выгорело 14 100 акров. Сравнительно небольшой пожар в Херсте локализован на 97%.

Почти полмиллиона потребителей могут остаться без электроснабжения из-за ожидаемого сильного ветра. В наиболее пострадавших районах питьевую воду признали непригодной для употребления – эксперты опасаются, что в нее могли попасть токсичные вещества, сообщает The Guardian.