Аэропорт Хитроу в Лондоне, один из крупнейших транспортных узлов мира, вновь принимает и отправляет рейсы после вынужденного закрытия. Работу воздушной гавани приостановили на сутки из-за пожара на электроподстанции, который привёл к массовому отключению электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, сотрудники работали круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру.

"Рейсы в Хитроу возобновились после вчерашнего отключения электроэнергии. Мы приложили все усилия для скорейшего восстановления работы и теперь можем безопасно обслуживать пассажиров", — говорится в официальном заявлении.

Согласно онлайн-табло, утром 22 марта из Хитроу вылетает около 20 самолётов в час, большая часть из них принадлежит авиакомпании British Airways.

Напомним, что 21 марта в районе Хейса на западе Лондона вспыхнул пожар на электроподстанции, обеспечивающей энергоснабжение аэропорта. В результате на значительной территории Хитроу произошло отключение электричества.

К расследованию ЧП подключился отдел полиции по борьбе с терроризмом. Власти заявляют, что пока нет признаков злого умысла, однако изучаются все возможные версии.

Хитроу — один из самых загруженных аэропортов мира. В 2024 году он обслужил рекордные 83,9 млн пассажиров, а посадки и взлёты происходят здесь каждые 45 секунд.

Напомним, из-за ЧП более 60 авиакомпаний отменили около 700 рейсов. Среди них British Airways, Virgin Atlantic, Air India, United Airlines и другие. Самолеты, направлявшиеся в Лондон, были перенаправлены в Амстердам, Париж, Франкфурт и другие аэропорты. Рейс Алматы-Лондон-Алматы перенесли на 22 марта.