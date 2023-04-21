"Ломать - не строить". Как сохранить памятники в культурном центре Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на совещании по вопросам социально-экономического развития Казахстана заострил внимание на развитии Семея, старинного города с богатой культурой и историей, подметив, что центр Абайской области должен выглядеть прилично. Помимо инфраструктуры, которую глава государства попросил привести в порядок, есть и ещё одна важная проблема, не справившись с которой исторический центр потеряет свою идентичность - это культурная память, оставшаяся в камне. Корреспондент BaigeNews.kz решил выяснить, как обстоит ситуация с памятниками и связью с прошлым на родине Абая.

Время или деньги – чего не хватает больше?

Семей, основанный в 1718 году, входит в тройку самых старых городов Казахстана, после Уральска и Атырау, образованных в период освоения земель и месторождений в середине второго тысячелетия. И это, если не учитывать первую тройку древнейших городов нашей страны с многотысячелетней историей - Тараз, Туркестан и Шымкент.

В 90-х и нулевых память десятков впечатляющих сооружений из камня и дерева осталась под фундаментами новых многоэтажек, бизнес-центров, кафе и банков, похоронив мечту любителей родного края об исконно историческом центре Семея.

Так называемый золотой квадрат старинного зодчества мог бы культивировать преемственность и культурное многообразие, как во всемирно известных туристических городах с "исторической начинкой". Однако урбанистические планы в Семее, да и многих других городах Казахстана, воплощаются не за периметром золотого квадрата с учётом архитектуры прошлого, а прямо вплотную к старинным сооружениям.

А те здания, что удалось сохранить, выжили благодаря приданию им статуса памятника. Так уж сложилось, что, не выхлопотав охранной грамоты, не сохранить старинное наследие. В противном случае архитектурные достижения уходят под снос, а археологические достопримечательности - под плуг.

Сейчас в Государственном списке памятников истории и культуры области Абай состоит 423 объекта, из которых 13 имеют статус республиканского значения, а остальные – местного. В них входят архитектурные свидетельства прошлого (здания), монументальные (памятники, стеллы, мемориалы), а также сакральные места.

Большая часть из представленных в Абайской области - это археологические памятники: могильники, древнетюркские курганы, петроглифы эпохи бронзы. Известнейшая на весь Казахстан пещера Коныр Аулие, которая датируется VII-VIII веками нашей эры, является сакральным памятником.

Есть в этой градации и ещё одна категория – ансамбли. Но самый ближайший представитель этого вида памятников находится Усть-Каменогорске - это Дом культуры металлургов.

С обретением статуса области или, как говорят местные жители - с установлением исторической справедливости, в административном центре создано немало новых ведомств. Один из них - Областной Центр по охране исторического и культурного наследия при управлении культуры, который занимается вопросами сохранения действующих памятников и выявления новых.

Однако в этом году новая область пока ещё не пополнила свой культурно-исторический багаж достижениями прошлого – в ведомстве, которое официально сформировано в конце февраля, ещё нет средств на выявление новых памятных мест.

"Пока денег нет. Мы подали заявку в областной бюджет на сумму более 170 миллионов тенге для обследования памятников. Ждём средств", - уточнил руководитель Центра по охране исторического и культурного наследия Максат Кусаинов.

Ломать – не строить

Общественники и градозащитники Семея надеются, что с созданием области и своего охранного ведомства к памятникам проявят должное внимание и уважение. Как показывает практика, порой даже имея статус памятника, некоторые объекты покрываются пылью забвения и коррозией безразличия. Так случилось, например, со зданием первого в Казахстане телеграфа. До 2020 года двухэтажный кирпичный особняк 1915 года постройки находился в списке культурно-исторического наследия. Но даже при наличии охранной грамоты был никому не нужен. Согласно закону "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" очередной владелец, приобретая памятник, обязан сохранить первозданный вид, не меняя экстерьер и не пряча за современными материалами искомый фасад.

Видимо, это требование было заморочкой для бизнесменов, поэтому телеграф переходил из одних частных рук в другие.

Больше двух лет назад здание вышло из-под охраны государства, и сразу встал вопрос о его сохранности. Местные жители, которые дорожат памятью исторического сооружения, при малейшей активности у здания сообщали об этом в управление культуры и полицию, так как понимали, что защитить почтово-телеграфную контору больше некому. Однако в начале весны владелец решил отремонтировать здание и открыть там социальную аптеку, пообещав сохранить экстерьер первого телеграфа, в котором в последние годы на средства энтузиаста Владимира Лушникова располагался музей связи. Пока все работы проводятся в рамках договорённостей.

Ирония ли, но совершенно противоположная ситуация развернулась со зданием в пяти кварталах по этой же улице. Скандально известный особняк по адресу Найманбаева, 187, после поручения акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова и трёх лет мытарств градозащитников в лице краеведов, журналистов и общественников, наконец получил статус памятника архитектуры местного значения.

В разное время в здании располагался бизнес-центр, банк, детский развивающий центр.

Здание начала ХХ века пять раз пытались растащить на кирпичи – сначала при помощи спецтехники, а потом кувалд. Каждый новый хозяин за последние три года желал построить на лакомом куске земли площадью около 10 соток в центре города многоэтажку. Разумеется, им мешал дом. Красота здания, искусно отделанного по последней "кирпичной" моде прошлого, не оставляет равнодушными сотни людей. А вот "душевных струн" владельцев аутентичный особняк даже не задел.

По словам Максата Кусаинова, во время подготовки документов для включения объекта в список историко-культурного наследия Казахстана, он уже находится под охраной государства, поэтому владелец не имеет права менять его внешний вид, тем более – рушить. Но на купеческий особняк это правило словно не распространялось, на него покушались несколько раз. Кто именно – теперь вопрос.

"В этом здании были разрушения, но владельцы написали заявление, что это сделали неизвестные лица. За последний год у нового памятника сменилось 10 хозяев. Я понимаю, что это может быть фиктивно, но по документам значится 10 процедур купли-продажи", - поделился интригующими подробностями непростого процесса присуждения статуса купеческому особняку Максат Кусаинов.

Кстати, владелец здания, который в одночасье стал собственником памятника архитектуры, до сих пор официально не уведомлён об этом, поскольку не выходит на связь.

"Телефон не берёт, пишем на электронную почту - тоже нет обратной связи, по указанному адресу не проживает, таким образом, моё ведомство не может передать ему постановление о присвоении зданию статуса памятника и подписать с ним обязательства", - заключил историю Максат Кусаинов.

"Ломать – не строить", - говорят в народе. Теперь владельцу фактурного особняка предстоит восстановить всё, что было разрушено за время ожидания статуса.

Сколько стоит статус памятника?

Раньше некоторые объекты ждали своей "очереди" на получение статуса историко-культурного наследия до пяти и даже семи лет. В 2019 году закон сократил этот период до трёх лет. По истечению этого времени, право решать судьбу несостоявшегося памятника полностью переходит к владельцу.

Стоимость исследования одного объекта - от 300 тысяч тенге, рассказали в культурном ведомстве. С памятниками архитектуры и монументальными сооружениями немного проще. Они на виду, чаще всего в населённых пунктах, и не заметить их невозможно. А вот археологические объекты находятся на большом удалении от населённых пунктов. Ещё одна проблема – нахождение ценной локации в зоне сельскохозяйственной деятельности. Нередко курганы оказываются частью растениеводческих или животноводческих пастбищ. Спецтехника, проезжая по полю, перелопачивает вместе с песком и ценные каменные выкладки, уничтожая уникальные свидетельства прошлого.

"Для выявления ценности на курганах необходимо проводить историко-культурное обследование, которым занимаются археологи, и порой на работу уходит не один полевой сезон. Если речь идёт об архитектуре - то это работа архитекторов, инженеров, - рассказывает о маршрутизации процедуры присвоения статуса памятника Максат Кусаинов. - После экспертизы вносим данные в предварительный список, направляем на рассмотрение комиссии по памятникам при управлении культуры, по решению которой готовим основную документацию и отправляем документы в министерство на включение памятника в госсписок".

По словам Кусаинова, в его ведомство периодически поступают предложения внести некоторые памятники в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. К примеру, ещё в бытность Семея городом в составе ВКО в заветный каталог предлагали включить урочище Жидебай, которое было построено к 150-летию со дня рождения великого писателя и мыслителя Абая Кунанбаева. Но задумка так и осталась неосуществлённой.

Казахстан представляет в списке всемирного наследия пять отечественных достопримечательностей, три из которых вошли в этот реестр по культурным критериям, а два - по природным. Это мавзолей Ходжа Ахмета Ясави, петроглифы Тамгалы, степи и озёра Сарыарки, сеть маршрутов Великого Шёлкового пути и Западный Тянь-Шань.

Ещё 13 объектов на сегодня в списке кандидатов, в так называемом резервном списке мирового масштаба. Среди них петроглифы Арпа-Узень, парк Алтын-Емель, Святилище Мерке и многие другие. Кстати, статус мирового достояния стоит недёшево - около 300 тысяч долларов США.

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