Локализовать производства призвал предпринимателей премьер-министр Казахстана

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе форума "Казахстанское содержание 2.0" обратился к представителям бизнеса и призвал их принимать активные действия для локализации производств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По информации Смаилова, доля МСБ в Казахстане увеличилась до 36,4% к ВВП. Количество занятых в этом секторе выросло на 14% и составило 4,3 млн. человек.

"Для создания благоприятных условий для ведения бизнеса принимаются системные меры. Так, для сокращения излишних требований к бизнесу реализуется новая регуляторная политика. Уже исключены 9 тыс. неактуальных требований, еще тысяча будет исключена до конца года", - сказал премьер-министр.

Глава государства поставил четкую задачу по увеличению казсодержания в течение трех лет до 60%.

"Потенциал и ресурсы для этого имеются. В первую очередь это требует снижения импортозависимости. Доля импорта все еще составляет 46%. Так, в нефтегазовой отрасли львиная доля закупок приходится на три крупнейших консорциума, а это 75% закупок всей энергетической отрасли. С начала года их объем составил 3,5 трлн. тенге, из которых 1,9 трлн тенге – это доля местного содержания. При этом всего 9% приходится на товары", - сообщил Смаилов.

Если говорить про другие сектора, то в горнорудном секторе доля закупаемых товаров составляет всего 15%, в машиностроении 13,5%, в фармацевтике 20%.