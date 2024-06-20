Логистические центры хотят создать в Казахстане и Китае

Депутаты сената ратифицировали Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Документ направлен на подпись главе государства, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Андрей Лукин отметил, что Соглашение направлено на эффективное использование автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, а также создание благоприятных условий для перевозки грузов. Оно предусматривает развитие логистических центров на территориях обеих стран, что будет способствовать привлечению дополнительных объемов транзита на Транскаспийский международный транспортный маршрут.

"В последние годы роль Транскаспийского международного транспортного маршрута в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли существенно возросла. В 2022 году объем грузоперевозок по данному маршруту увеличился вдвое, а в 2023 году – еще на 65%, достигнув 2,7 млн тонн (по сравнению с 1,7 млн тонн в 2022 году). Это свидетельствует о высокой эффективности и востребованности данного маршрута, а также его дальнейшее развитие имеет стратегическое значение для активизации транзита между Азией и Европой", - указал он.

Отмечается, что на сегодня сроки доставки грузов транзитом из Азии в Европу сокращены до 18 дней, из которых шесть дней приходятся на территорию Казахстана. Это вдвое быстрее, чем в прошлом году, что подтверждает высокий уровень оптимизации транспортных процессов и улучшение логистической инфраструктуры.

"Соглашение также предусматривает укрепление сотрудничества между ведомствами, регулирующими транспортную сферу, и предприятиями. В частности, планируется совместное формирование благоприятной среды для поддержки стабильного и эффективного функционирования транспортного маршрута, оптимизация логистических и транспортных операций, сокращение времени перевозок и повышение качества оказываемых услуг", - резюмировал сенатор.

Отмечается, что ратификация Соглашения позволит существенно увеличить объемы перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Казахстаном и Китаем и создаст дополнительные возможности для бизнеса и укрепит позиции Казахстана как ключевого транзитного узла на евразийском континенте.

Сенатор Сергей Ершов подчеркнул, что в новых геополитических реалиях роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора, в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возросла.

"Целями заключения соглашения по развитию Транскаспийского транспортного маршрута является обеспечение роста его конкурентоспособности, в том числе строительства транспортной инфраструктуры, внедрение передовых технологий по перевозке грузов, обеспечению беспрерывной комбинированной транспортировки, что способствует привлечению инвестиций. Также в контексте развития Транскаспийского маршрута, Казахстан рассматривает данный коридор с фокусом на перевозку экспортных грузов, таких как сырая нефть, нефтепродукты, минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и другое", - заявил он.

Он отметил при этом, что Китай является главным торговым партнером Казахстана и занимает первое место в товарообороте.

В этот день депутаты также ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа. А также Соглашение о взаимном учреждении культурных центров.