  • 30 Августа, 17:48
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Лодку в собственной квартире построил умелец из Петропавловска

Сегодня, 17:14
АВТОР
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instagram/skopetro Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: instagram/skopetro

Житель Петропавловска 23 года строил в своей квартире на пятом этаже лодку, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-канал Skopetro.

Строительство он начал в 2000-м году и превратил увлечение в дело жизни. Чтобы извлечь лодку из квартиры, пришлось использовать автокран и разобрать плавсредство на части.

Евгений рассказал, что строил лодку в свободное от работы время. Использовать гараж он не мог, так как он был занят автомобилем. И собственная квартира в качестве верфи оказалась удобнее, особенно в зимнее время.

Теперь талантливый умелец планирует завершить строительство уже на земле. Плавательное средство носит название "Славия 2000". 

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