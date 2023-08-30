Лодку в собственной квартире построил умелец из Петропавловска

Житель Петропавловска 23 года строил в своей квартире на пятом этаже лодку, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-канал Skopetro.

Строительство он начал в 2000-м году и превратил увлечение в дело жизни. Чтобы извлечь лодку из квартиры, пришлось использовать автокран и разобрать плавсредство на части.

Евгений рассказал, что строил лодку в свободное от работы время. Использовать гараж он не мог, так как он был занят автомобилем. И собственная квартира в качестве верфи оказалась удобнее, особенно в зимнее время.

Теперь талантливый умелец планирует завершить строительство уже на земле. Плавательное средство носит название "Славия 2000".