Лодку в собственной квартире построил умелец из Петропавловска
Сегодня, 17:14
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Сегодня, 17:14Сегодня, 17:14
137Фото: instagram/skopetro
Житель Петропавловска 23 года строил в своей квартире на пятом этаже лодку, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-канал Skopetro.
Строительство он начал в 2000-м году и превратил увлечение в дело жизни. Чтобы извлечь лодку из квартиры, пришлось использовать автокран и разобрать плавсредство на части.
Евгений рассказал, что строил лодку в свободное от работы время. Использовать гараж он не мог, так как он был занят автомобилем. И собственная квартира в качестве верфи оказалась удобнее, особенно в зимнее время.
Теперь талантливый умелец планирует завершить строительство уже на земле. Плавательное средство носит название "Славия 2000".
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