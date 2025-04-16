Село Бескопа в Актюбинской области живёт по своим "сезонным законам": весной - в резиновых сапогах, осенью - с лопатами, а летом - в ожидании хотя бы щебёнки вместо асфальта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

. После каждого дождя 500 сельчан оказываются буквально отрезанными от внешнего мира - дороги превращаются в непролазную грязь, а единственный мост, ведущий к селу, пугает больше, чем радует.

Местные шутят горько: "Главное - держать лодку наготове". И это вовсе не преувеличение. Весной половодье затапливает дорогу, вода из реки Табантал поднимается и делает проезд невозможным. Мост, построенный 10 лет назад, выглядит так, что каждый проезд по нему - как игра в "русскую рулетку". Большегрузы туда не пускают - это негласное правило самих сельчан. Чтобы не обрушить единственную ниточку связи с внешним миром.

"Автобусы к нам не ходят. Кто на чем может - тот так и едет. После дождя даже внедорожник не спасает. Часто приходится звать трактор, чтобы вытянуть застрявшие машины", - рассказывает житель аула Жаппаскали Омаров.

Асфальта в Бескоспе не было никогда. 86-летний старожил вспоминает, как с юности мечтал прогуляться по сухой, ровной улице в чистой обуви - и до сих пор ждёт.

Местные власти спешат успокоить: проект обходной дороги, которая затронет и Бескопу, уже на стадии экспертизы. Но сроки не называют. А пока сельчанам пообещали летом "засыпать дорогу щебнем". Надолго ли хватит этой меры - вопрос открытый.

"Село малочисленное, в таких же условиях десятки других. Делаем, что можем", - прокомментировали в акимате.

Пока чиновники "проектируют", сельчане продолжают жить в режиме выживания. Без автобусов, без дорог, но с верой - что когда-нибудь и в их аул придёт цивилизация. Или хотя бы асфальт.

Ранее мы сообщали, что в Актобе обсуждают замену ограждения за десятки миллионов.