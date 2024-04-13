Лодки и спасательные жилеты: гуманитарная помощь для полиции прибыла в ЗКО

В Западно-Казахстанскую область поступила гуманитарная помощь для стражей порядка, предназначенная для борьбы с паводками. Полицейским прислали моторные и обычные лодки, резиновые сапоги, спасательные жителы и другие специальные средства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

Помощь поступила от Казахстанской федерации спортивной стрельбы из Шымкента. В настоящее время много неравнодушных людей протягивают руку помощи жителям Западно-Казахстанской области пострадавших от паводков.

Сегодня на базе правопорядка и специальной подготовки департамента полиции с подготовкой наших сил и средств ознакомилась депутат сената от ЗКО Ляззат Рысбекова.

Начальник департамента полковник полиции Арман Оразалиев рассказал, что среди гуманитарной помощи были аэроглифер, моторные лодки и другие специальные средства которые будут применяться для эвакуации и спасения людей, а также для патрулирования мест подтопления, чтобы не допустить морадерства.

"На данный момент в круглосуточном режиме охрану общественного порядка обеспечивают 580 сотрудников полиции, а также создан резерв из 200 полицейских. Дополнительно в область прибыла помощь из 500 военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. При осложнений ситуации охрану общественного порядка и безопасность граждан будут обеспечивать около трёх тысяч полицейских и военнослужащих НГ РК. Ситуация в ЗКО на контроле у Министра внутренних дел, ежечасно ему лично докладывается обстановка в регионе", — говорится в сообщении.

В свою очередь полицейские благодарят за оказанную помощь Федерацию Казахстана спортивной стрельбы.