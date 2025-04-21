19 апреля на 250-м километре автодороги "Калкаман – Керней", в десяти километрах от села Бірлік Баянаульского района Павлодарской области, произошло трагическое ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

По информации полиции, столкнулись автомобили Lada Granta и Pontiac.

В соцсетях пишут, что за рулём минивэна находился младший сержант полиции 1998 года рождения — конвоир изолятора временного содержания. Он, как и трое человек из другого автомобиля, погиб на месте. В числе жертв — водитель и два пассажира Lada Granta, включая малолетнего ребёнка.

Ещё один несовершеннолетний получил различные травмы и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии выясняются.

Департамент полиции Павлодарской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

"Дорога не прощает ошибок", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Акмолинской области перевернулся автобус с детьми.