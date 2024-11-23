  • 23 Ноября, 07:57
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Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Актау

Пострадали три человека

Сегодня, 07:12
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 07:12
Сегодня, 07:12
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Фото: lada.kz

ДТП произошло в минувшую пятницу в районе жилого массива Приморский, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По данным пресс-службы Мангистауской областной скорой и неотложной медицинской помощи, в ДТП травмы получили две женщины и один мужчина: 1966, 1988 и 1985 годов рождения.

"Все с переломами доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу", - говорится в сообщении.

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