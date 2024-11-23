Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Актау
Пострадали три человека
Сегодня, 07:12
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Сегодня, 07:12Сегодня, 07:12
120Фото: lada.kz
ДТП произошло в минувшую пятницу в районе жилого массива Приморский, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По данным пресс-службы Мангистауской областной скорой и неотложной медицинской помощи, в ДТП травмы получили две женщины и один мужчина: 1966, 1988 и 1985 годов рождения.
"Все с переломами доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу", - говорится в сообщении.
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