Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Актау

ДТП произошло в минувшую пятницу в районе жилого массива Приморский, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По данным пресс-службы Мангистауской областной скорой и неотложной медицинской помощи, в ДТП травмы получили две женщины и один мужчина: 1966, 1988 и 1985 годов рождения.

"Все с переломами доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу", - говорится в сообщении.