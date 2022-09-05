Лента новостей
- Объём депозитов достиг исторического максимума - Нацбанк 19:02 62
- Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 18:12 158
- Мажилисмен: Образование - не та сфера, где нужно сокращать финансирование 18:10 152
- В Темиртау назначен новый аким 17:53 169
- Посол Украины извинился за свое высказывание в адрес русских 17:24 316
- Похолодание ожидают в ближайшие три дня в Казахстане 17:14 309
- Столичные школьники будут ходить в музей вместо обычных уроков 17:10 322
- В Нур-Султане презентовали книгу об Ахмете Байтурсынове 16:30 372
- Тономерты, аппараты УЗИ и ЭКГ с истекшим сроком поверки использовали медучреждения в Павлодарской области 16:25 392
- "Да мне пофиг!" - осужденная чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 16:21 1941
- Бывший начальник уральской миграционной полиции выплатит семь миллионов тенге за взятку в 50 тысяч 16:13 662
- Будет ли строиться еще один НПЗ в Казахстане, ответили в Минэнерго 15:57 410
- Казахстанец впервые в истории завоевал медаль чемпионата Азии по настольному теннису 15:46 507
- Минэнерго заморозил рост стоимости ГСМ на полгода 15:23 430
- Жителям сгоревших сёл построят дома в райцентре Костанайской области 14:57 487
- Президент встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области 14:48 373
- 30 тонн гуманитарной помощи в Костанайскую область отправили депутаты алматинского маслихата 14:43 367
- Нацбанк сохранил базовую ставку на том же уровне 14:33 412
- Президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области 14:09 336
- В Костанайской области за пять лет будет посажено 168 миллионов деревьев — Минэкологии 14:06 460
- Взрыв произошел у российского посольства в Кабуле - СМИ 14:02 311
- "Это его право" - эксперты обсудили Послание президента 13:43 472
- В Казахстане стали реже похищать скот - МВД 13:28 507
- Из-за "серого экспорта" потребление дизтоплива выросло на 30 процентов в Казахстане 13:12 467
- Токаев на вертолёте облетел Аулиекольский район, пострадавший от пожара 13:10 301
- Первая сотня килограммов золота выпущена на обновленной фабрике в Жолымбете 13:06 446
- Пострадавшим при пожарах в Костанайской области документы восстановят вне очереди, пенсии выдадут сегодня 12:57 334
- 150 лет исполнилось со дня рождения Ахмета Байтурсынова 12:20 360
- Кайрат Камзин назначен акимом Балхаша 12:08 346
- Мы стоим на пороге большого политического сезона – эксперты 11:58 406
- В пяти аэропортах Казахстана вводят зональную посадку пассажиров 11:45 759
- "Когда-то вы помогли нам" - южане отправили около 40 тонн гуманитарной помощи в Костанай 11:40 503
- Токаев прибыл в Костанайскую область 11:22 444
- Пострадавшим от пожаров костанайцам будет оказана психологическая помощь 11:04 288
- В Таразе представили нового акима. Им стал Бакытжан Орынбеков 10:43 389
- Момент взрыва в оружейном магазине Костаная попал на видео 10:30 1583
- Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию уже в 2025 году 09:54 529
- Шесть казахстанских фильмов вошли в программу Казанского фестиваля мусульманского кино 09:25 534
- Президент освободил от должности члена Счётного комитета Абылгазы Бергенева 09:10 388
- Организована работа Координационного центра волонтеров в связи с пожарами в Костанайской области 09:00 340
- В Казахстане COVID-19 за сутки заразились менее 200 человек 08:36 481
- Снимки пожара в Костанайской области со спутников появились в Сети 08:27 729
- Экс-президент США получил премию "Эмми" за озвучку сериала на Netflix 07:20 414
- На север Казахстана придут дожди 06:48 599
- Казахстанцы завоевали бронзу на международном турнире по каратэ 05:35 368
- Не исключён поджог – глава МЧС о пожарах в Костанайской области 04:53 2151
- Почему не отменили концерт в Костанае во время пожара, объяснили организаторы 03:45 3301
- В горах ВКО тушат пожар 02:20 587
- Информацию о пострадавшем в пожаре бизнесе собирает НПП "Атамекен" 01:39 429
- Лесные пожары в Костанайской области: в пунктах эвакуации остались 66 человек 00:50 615
- Более 90 домов построят пострадавшим от пожара костанайцам 00:13 806
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 935
- Психолог рассказала, как побороть зависимость от соцсетей 04.09.2022 475
- Браконьера с 50 килограммами осетрины задержали в Мангистау 04.09.2022 647
- Аманатовцы собрали более 300 тонн гуманитарной помощи для жителей Костанайской области 04.09.2022 591
- Обещанный "Запорожец" передан растрогавшему соцсети павлодарскому пенсионеру 04.09.2022 1005
- Пожары в Костанайской области не отразятся на продбезопасности страны — МСХ 04.09.2022 939
- Сборная Казахстана по футзалу сыграет два матча против Азербайджана 04.09.2022 543
- Новый рынок начали строить на месте сгоревшего в Жетысае 04.09.2022 529
- Туркестанцы отправят в Костанай 20 тонн гуманитарной помощи 04.09.2022 489
- "В это сложное для жителей области время необходимо проявить единство общества" — Ашимбаев о ситуации в Костанайской области 04.09.2022 529
- За уничтожение лесов грозит уголовная ответственность — МВД 04.09.2022 553
- Режим ЧС местного масштаба объявлен в Костанайской области 04.09.2022 543
- Волонтёры "Жастар Рухы" из Туркестанской области выезжают в Костанай 04.09.2022 536
- Определён Единый общественный фонд помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области 04.09.2022 496
- Созданы группы по охране домов эвакуированных от мародёров в Костанайской области 04.09.2022 565
- Районный аким скончался в области Жетысу 04.09.2022 843
- Как пожарные борются с огнём в лесах Костанайской области – МЧС показало фото и видео 04.09.2022 600
- Партия Amanat опубликовала адреса пунктов сбора гумпомощи 04.09.2022 529
- Возобновляется движение поездов, задержанных из-за пожаров в Костанайской области 04.09.2022 497
- Пять лет уйдёт на восстановление сгоревшего леса в Костанайской области — эксперт 04.09.2022 1890
- Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам пожаров в Костанайской области 04.09.2022 1471
- До четырёх возросло число жертв пожара в оружейном магазине Костаная 04.09.2022 1957
- Новые дома построят потерявшим жильё при пожарах в Костанайской области — премьер-министр 04.09.2022 524
- Более 43 тысяч гектаров леса уничтожены пожарами в Костанайской области 04.09.2022 2195
- Крупные лесные пожары бушуют сразу в нескольких странах мира 04.09.2022 468
- Создана комиссия по оценке ущерба жителям, потерявшим дома при пожаре в Костанайской области 04.09.2022 488
- АНК объявила сбор средств пострадавшим при пожаре в Костанайской области 04.09.2022 729
- Пенсионер-инвалид погиб во время лесного пожара в Костанайской области – МЧС 04.09.2022 639
- "Сами судьи будут ответственны за коллегиальные решения" — эксперт о реформе судебной системы 04.09.2022 733
Сегодня, 18:12
168
Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании
Новым премьер-министром Великобритании стала действующий министр иностранных дел страны Элизабет Трасс, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Rtvi. Трасс занимала в действующем правительстве сразу два поста: министра иностранных дел и министра по делам женщин и равных возможностей.
Лиз Трасс также успела поработать в британском правительстве при трех разных премьер-министрах. Она была ярой противницей Брекзита, но позднее изменила свое отношение. Трасс 47 лет, она замужем, в семье растут две дочери. Ожидается, что во вторник она будет официально представлена в качестве нового премьер-министра Великобритании королеве Елизавете. Произойдет это в летней резиденции королевской семьи в Шотландии.
-
Hype news
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 935
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 7705
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 1746
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2137
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10912
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1423
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7470
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1531
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4192
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26263
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8541
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2128
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5701
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2389
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19240
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4165
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4984
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3374
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8903
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4260
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3083
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3146
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6867
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3276
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2948
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5394
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3197
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10911
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2953
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3070
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2939
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5427
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3165
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3644
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4277
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4805
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4541
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4244
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5771
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5263
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5448
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5715
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8027
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11576
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7308
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8157
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7093
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10510
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6468
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7430
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9647
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8142
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8048
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6957
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8801
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7179
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16938
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9713
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9052
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9386
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9791
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9028
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9138
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9496
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10561
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9277
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10314
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13973
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9301
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10882
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8461
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8214
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9375
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9592
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8156
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9921
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7931
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 10010
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16624
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 8235
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7209
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6451
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6517
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6776
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6230
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10284
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6993
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8940
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9813
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9805
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7439
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7603
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22582
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8603
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10561
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7727
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9122
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9749
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10754
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9159
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11144
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10615
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11686
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11893
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28189
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12251
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13045
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12980
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12952
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13747
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21492
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13201
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20428
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30885
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14911
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18604
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19218
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21411
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17395
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18650
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16752
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16845
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16694
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32260
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18550
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17244
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21344
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21208
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21466
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20570
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20805
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22957
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23593
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22160
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21713
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22480
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22455
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21396
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23228
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22105
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22573
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23958
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25172
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24547
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23888
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26375
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23533
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26314
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24036
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54855
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25574
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24692
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25634
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24242
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24421
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24620
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24297
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25613
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24797
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26294