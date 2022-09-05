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rueconomics.ru Сегодня, 18:12
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Фото: rueconomics.ru

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Новым премьер-министром Великобритании стала действующий министр иностранных дел страны Элизабет Трасс, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Rtvi. Трасс занимала в действующем правительстве сразу два поста: министра иностранных дел и министра по делам женщин и равных возможностей.

Лиз Трасс также успела поработать в британском правительстве при трех разных премьер-министрах. Она была ярой противницей Брекзита, но позднее изменила свое отношение. Трасс 47 лет, она замужем, в семье растут две дочери. Ожидается, что во вторник она будет официально представлена в качестве нового премьер-министра Великобритании королеве Елизавете. Произойдет это в летней резиденции королевской семьи в Шотландии.

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#политика #Великобритания #Лиз Трасс
Сегодня, 18:12
168
Журналист

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